Rüstungsfantasie bei Safran

Safran Aktie steigt Finale Gespräche über neues Langstrecken Artilleriesystem mit MBDA gestartet 16.06.2026, 13:43 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Rüstungsfantasie bei Safran: Safran Aktie steigt Finale Gespräche über neues Langstrecken Artilleriesystem mit MBDA gestartet
© Bild von Joel Rivera-Camacho auf Unsplash
Die Safran Aktie legte zu. Der französische Luftfahrt und Rüstungskonzern ist gemeinsam mit MBDA in die finale Verhandlungsphase mit der französischen Beschaffungsbehörde für Verteidigung eingetreten. Im Mittelpunkt steht das neue Langstrecken Artilleriesystem Thundart das Präzisionsschläge über bis zu 150 Kilometer ermöglichen soll.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAFRAN 325,55 EUR +2,70 % Lang & Schwarz
BAE Systems 21,54 EUR +2,62 % Lang & Schwarz
Leonardo 51,97 EUR -0,89 % Lang & Schwarz
Airbus 185,45 EUR +1,16 % Baader Bank

Safran und MBDA treiben Thundart voran

Safran rückt mit einem neuen Rüstungsprojekt in den Fokus der Anleger. Gemeinsam mit MBDA verhandelt der Konzern final mit der französischen Beschaffungsbehörde über den Einsatz des Artilleriesystems Thundart.

Das System soll die Landangriffsfähigkeiten der französischen Streitkräfte deutlich verbessern. Geplant sind präzise Schläge über große Distanzen. Mit einer Reichweite von bis zu 150 Kilometern würde Thundart einen wichtigen Beitrag zur Modernisierung der Artillerie leisten.

Nachfolger für bestehendes System

Thundart soll die Nachfolge des aktuellen Lance Roquettes Unitaire antreten. Damit geht es nicht nur um ein einzelnes Produkt sondern um einen wichtigen Baustein künftiger französischer Verteidigungsfähigkeit.

Die mögliche Einsatzbereitschaft ab 2030 gibt dem Projekt eine langfristige Perspektive. Für Safran kann daraus ein mehrjähriger Auftrag mit strategischer Bedeutung entstehen. Anleger werten solche Programme häufig positiv weil sie planbare Umsätze und technologische Sichtbarkeit schaffen können.

MBDA als zentraler Partner

MBDA spielt bei dem Projekt eine Schlüsselrolle. Das Unternehmen ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Airbus, Leonardo und BAE Systems und zählt zu den wichtigsten europäischen Anbietern im Bereich Raketen und Lenkwaffen.

Die Kooperation zeigt wie stark europäische Rüstungskonzerne bei komplexen Verteidigungsprojekten zusammenarbeiten müssen. Moderne Systeme erfordern Sensorik Antrieb Steuerung Präzisionstechnologie und industrielle Skalierung aus einer Hand.

Die Safran Aktie profitiert von der Fantasie rund um das neue Langstrecken Artilleriesystem Thundart. Die finalen Gespräche mit der französischen Beschaffungsbehörde sind ein wichtiges Signal für die Rüstungssparte. Kurzfristig bleibt offen ob und in welchem Umfang ein Auftrag folgt. Langfristig könnte das Projekt jedoch die Rolle von Safran im europäischen Verteidigungsmarkt weiter stärken.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
VY7R6J
Ask: 2,11
Hebel: 20
mit starkem Hebel
VK2N2J
Ask: 7,76
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VY7R6J VK2N2J. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Übernahmeschlacht um die Commerzbank: UniCredit droht dem Frankfurter Vorstand mit Rauswurf Hauptdiskussion
2 Umfrage: Viele lassen wegen Spritpreis Auto häufiger stehen Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: Planmäßiger Flugverkehr in München nach Alarm Hauptdiskussion
4 Dax zittert vor US-Arbeitsmarktbericht: Münchener Rück – Findet das Trauerspiel seine Fortsetzung? Hauptdiskussion
5 IRW-News: Uranium One Mining Corp.: Uranium One Mining Corp. gibt Abschluss einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung bekannt und erzielt damit einen Bruttoerlös von rund 3.008.401 $ Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Intel: Analysten sehen plötzlich riesiges Potenzial

14:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BASF vor Wende: Warum Anleger jetzt zittern

13:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Jetzt aber! Dax wieder über 25.000 Punkten: Allianz hat die 400 …

13:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tesla: Aktie vor der großen Zukunftswette?

13:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI Kapazitäten werden knapp: Microsoft Aktie dreht ins Minus Amazon…

13:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Drohnenfantasie im Rüstungssektor: Rheinmetall Aktie steigt …

13:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Iran-Deal lässt Ölpreise kollabieren: BP – Wird es nun ganz …

9:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Trump entfesselt TUI-Aktie: Wie weit kann das jetzt gehen?

8:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer