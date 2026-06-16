Drohnenfantasie im Rüstungssektor

Rheinmetall Aktie steigt Unternehmen setzt bei Kamikaze Drohnen auf Salven Schwärme 16.06.2026, 13:28 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Drohnenfantasie im Rüstungssektor: Rheinmetall Aktie steigt Unternehmen setzt bei Kamikaze Drohnen auf Salven Schwärme
© Symbolbild von patriagroup.com
Die Rheinmetall Aktie legte zu. Der Rüstungskonzern kommt bei seinen Plänen für Kamikaze Drohnen voran und stellte auf der Pariser Rüstungsmesse Eurosatory eine mobile Abschussbasis vor. In einem Container können 18 Drohnen gelagert und nach oben gestartet werden. Mehrere Systeme sollen dabei gleichzeitig wie ein Schwarm abheben können.
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Rheinmetall 1.169,20 EUR +2,51 % Tradegate
HENSOLDT 72,20 EUR ±0,00 % Tradegate
Thales 231,85 EUR +0,45 % TTMzero RT

Rheinmetall treibt Drohnenpläne voran

Rheinmetall baut sein Geschäft mit unbemannten Waffensystemen weiter aus. Auf der Rüstungsmesse Eurosatory präsentierte das Unternehmen einen Container der als mobile Abschussbasis für Kamikaze Drohnen dienen soll. In dem System können 18 Drohnen gelagert werden die bei Bedarf in den Himmel katapultiert werden.

Der Ansatz soll schnelle und flexible Einsätze ermöglichen. Besonders im modernen Gefechtsfeld gewinnen Drohnen an Bedeutung weil sie vergleichsweise günstig sind und Ziele aus größerer Entfernung angreifen können.

Salven Schwärme als neues Konzept

Rheinmetall spricht von möglichen Salven beim Start. Damit ist gemeint dass mehrere Drohnen nahezu gleichzeitig gestartet werden können. Ein solcher Schwarm Ansatz kann gegnerische Abwehrsysteme stärker belasten und die Einsatzmöglichkeiten erweitern.

Für Anleger ist die Entwicklung ein weiteres Signal dass der Konzern vom Wandel moderner Verteidigungstechnologie profitiert. Neben Panzern Munition und Flugabwehr rücken Drohnen zunehmend in den Mittelpunkt militärischer Beschaffung.

Aktie profitiert vom Rüstungsboom

Die Rheinmetall Aktie bleibt durch hohe Verteidigungsausgaben und neue Produktentwicklungen gestützt. Viele Staaten investieren stärker in moderne Ausrüstung und suchen Lösungen gegen neue Bedrohungen. Drohnentechnologie wird dabei zu einem wichtigen Wachstumsfeld.

Im Branchenvergleich stehen auch Hensoldt und Thales im Blick weil Sensorik Elektronik und Luftverteidigung für solche Systeme eine große Rolle spielen. Rheinmetall positioniert sich mit dem neuen Konzept als Anbieter für ein breiteres Spektrum moderner Gefechtslösungen. Der neue Drohnen Container liefert Rheinmetall zusätzliche Fantasie im Rüstungssektor. Die Möglichkeit mehrere Kamikaze Drohnen in Salven zu starten passt zum Trend hin zu vernetzten und flexiblen Waffensystemen. Für Anleger bleibt die Aktie damit eng mit steigenden Verteidigungsausgaben und technologischer Aufrüstung verbunden.

Bn-Redaktion/jh
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