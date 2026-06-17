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Nokia zündet KI-Hoffnung

Chip-Deal überrascht 17.06.2026, 16:28 Uhr Jetzt kommentieren: 0

AI Chip
© Symbolbild von BoliviaInteligente auf Unsplash
Nokia erhöht seine Beteiligung an einem US-Chiphersteller und investiert 30 Millionen Dollar in dessen Semiconductor-Sparte, um die Produktion von Photonic-Chips auszubauen. Die Technologie soll Rechenzentren im KI-Zeitalter deutlich energieeffizienter machen und den Stromverbrauch um bis zu 75 Prozent senken. Trotz starker Kursentwicklung bleibt offen, ob Nokia aus der Investition konkrete Geschäfte und nachhaltige Wachstumsimpulse im KI-Markt ableiten kann.
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Photonic-Chips sollen Nokia den Weg ins KI-Zeitalter öffnen

Nokia steht seit Wochen unter besonderer Beobachtung. Nach einem starken Lauf im Frühjahr hat die Aktie des finnischen Netzwerkausrüsters zuletzt spürbar an Schwung verloren. Nun kommt ein neuer Impuls direkt aus der Unternehmenszentrale: Nokia erhöht seine Beteiligung an einem US-Chiphersteller und investiert 30 Millionen Dollar in dessen Semiconductor-Sparte.

Im Mittelpunkt stehen Photonic-Chips, deren Produktion ausgeweitet werden soll. Diese Bauteile gelten als wichtige Technologie für moderne Rechenzentren, weil sie Daten besonders energieeffizient verarbeiten und übertragen können. Gerade im KI-Zeitalter, in dem Rechenzentren immer größere Datenmengen bewältigen müssen, wird der Stromverbrauch zu einem zentralen Kosten- und Infrastrukturthema.

Für Nokia ist der Schritt deshalb mehr als eine gewöhnliche Finanzbeteiligung. Das Unternehmen signalisiert, dass es sich stärker im Umfeld künstlicher Intelligenz positionieren will. Eine Komplettübernahme des US-Partners ist derzeit allerdings nicht geplant. Nokia hält bereits Anteile an dem Unternehmen und stockt diese nun auf.

Strategisches Signal statt Übernahmefantasie

Die Nachricht kam für den Markt überraschend, löste aber keine Euphorie aus. Die Nokia-Aktie notiert aktuell bei 12,29 Euro und liegt damit 1,07 Prozent über dem Vortag. Der RSI steht bei 49,9 Punkten und bewegt sich damit exakt im neutralen Bereich. Die Aktie gilt auf dieser Basis weder als überkauft noch als überverkauft.

Der kurzfristige Kursimpuls bleibt damit überschaubar. Gleichzeitig zeigt der Blick auf die längere Entwicklung, warum Nokia trotz der jüngsten Schwäche weiter im Fokus vieler Marktteilnehmer steht. Seit Jahresbeginn kommt die Aktie auf ein Plus von 120 Prozent. Auf Sicht von zwölf Monaten beträgt der Zuwachs sogar 173 Prozent. Vom 52-Wochen-Hoch bei 14,97 Euro ist der Kurs derzeit rund 18 Prozent entfernt.

Damit bewegt sich Nokia in einer interessanten Zwischenlage: Die Aktie hat bereits eine starke Neubewertung hinter sich, sucht aber nach neuen Argumenten für den nächsten größeren Schritt. Die Investition in Photonic-Chips könnte ein solches Thema liefern, sofern daraus messbare operative Fortschritte entstehen.

75 Prozent weniger Stromverbrauch: Starke Story, aber noch offene Fragen

Nokia setzt bei seiner KI-Positionierung vor allem auf Energieeffizienz. Die eigenen Lösungen sollen den Stromverbrauch um bis zu 75 Prozent senken. Für Betreiber von Rechenzentren ist das ein wichtiges Argument, denn die Energiekosten steigen mit dem Ausbau von KI-Infrastruktur erheblich.

Trotzdem bleibt die Investition zunächst ein begrenzter Schritt. 30 Millionen Dollar sind für Nokia finanziell gut verkraftbar, aber im globalen Rennen um KI-Hardware keine Größenordnung, die automatisch Marktanteile sichert. Der Massenmarkt für KI-Beschleuniger wird weiterhin von großen US-Konzernen wie Nvidia geprägt. Photonic-Chips gelten zwar als vielversprechend, sind aber noch immer eher ein spezialisiertes Segment als ein dominierender Massenmarkt. Entscheidend wird daher, ob Nokia aus der Beteiligung konkrete Geschäfte ableiten kann. Der Markt dürfte genau darauf achten, wie viele Chips künftig produziert werden sollen, welche Kunden als Abnehmer infrage kommen und ob sich die Technologie tatsächlich in größerem Umfang in Rechenzentren durchsetzt.

Der nächste wichtige Termin rückt bereits näher: Im Juli legt Nokia seine Quartalszahlen vor. Bis dahin bleibt die neue Chip-Investition vor allem ein strategisches Signal. Für nachhaltige Kursfantasie braucht es jedoch mehr als Absichtserklärungen. Entscheidend werden belastbare Fortschritte im KI-Geschäft und klare Aussagen zur wirtschaftlichen Bedeutung der Photonic-Chips sein.

Bn-Redaktion/aw
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