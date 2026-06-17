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Zalando-Aktie im Aufwind

Ist der plötzliche Kurssprung jetzt der Startschuss für eine echte Trendwende? 17.06.2026, 13:41 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Zalando
© Foto von Claudio Schwarz auf Unsplash
Beim Berliner Online-Modehändler Zalando herrscht am Mittwoch an den europäischen Handelsplätzen eine dynamische Aufwärtsstimmung. Nachdem das Papier des DAX-Konzerns am Vortag noch empfindliche Verluste hinnehmen musste, greifen die Käufer im heutigen Handelsverlauf wieder beherzt zu. Die Aktie kletterte in einer schwungvollen Gegenreaktion auf der Handelsplattform Tradegate um deutliche 4,39 Prozent nach oben und notiert aktuell bei 24,64 Euro. Damit bügelt der E-Commerce-Gigant den jüngsten Rücksetzer mit einem Schlag wieder aus und untermauert seine kurzfristig starke Verfassung der letzten Wochen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Zalando 24,50 EUR +3,31 % Baader Bank

Blitzschnelle Erholung nach dem gestrigen Dämpfer
Die enorme Volatilität der Aktie zeigt sich im direkten Tagesvergleich besonders deutlich. Noch am Dienstag verbuchten die Aktionäre ein deutliches Minus von über drei Prozent, das die Marktteilnehmer kurzzeitig verschreckte. Der heutige Kurssprung beweist jedoch, dass die Unterstützungslinien im Bereich der 24-Euro-Marke vorerst halten. Auf Sicht von einem Monat steht für die Aktionäre dank einer fulminanten Zwischenrallye immer noch ein sattes Kursplus von mehr als 22 Prozent zu Buche, obwohl das Papier seit dem Jahreswechsel insgesamt rund sechs Prozent an Wert eingebüßt hat.

Analysten überbieten sich mit optimistischen Zielen
Befeuert wird die freundliche Stimmung auf dem Parkett durch den anhaltenden Zweckoptimismus in den großen Finanzhäusern. Die Mehrheit der Experten stellt sich derzeit mit einer klaren Kaufempfehlung hinter den führenden europäischen Mode-Plattformbetreiber. Das durchschnittliche Kursziel der Broker liegt momentan bei rund 36 Euro, wobei die optimistischsten Prognosen sogar Spitzenwerte von bis zu 53 Euro in den Raum stellen. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 rechnen Marktbeobachter im Konsens mit einem Jahresumsatz von rund 14 Milliarden Euro sowie einem bereinigten operativen Gewinn zwischen 660 und 740 Millionen Euro.

Brutaler Konkurrenzkampf belastet das Langfristbild
Trotz der kurzfristigen Euphorie bleibt das Marktumfeld für den Berliner Modegiganten extrem herausfordernd. Der europäische Online-Handel ist hart umkämpft, da etablierte Rivalen wie Amazon Fashion sowie aggressiv expandierende asiatische Billig-Plattformen mit massiven Rabatten in den Markt drängen. Zalando versucht, sich durch eine stärkere Personalisierung des Einkaufserlebnisses und den gezielten Ausbau seiner Logistik-Plattform abzugrenzen. Ob diese Strategie ausreicht, um die Margen auch langfristig auf dem hohen Niveau zu stabilisieren, bleibt unter Investoren das zentrale Diskussionsthema.

Charttechnik liefert wichtiges Signal für den Sommer
Aus Sicht der Markttechnik hat sich das Bild durch den heutigen Kurssprung pünktlich zur Wochenmitte spürbar aufgehellt. Schafft es das Papier, die psychologisch wichtige Hürde bei 25,00 Euro nachhaltig zu überwinden, wäre der Weg für einen Angriff auf die bisherigen Jahresbestmarken frei. Sollte die Dynamik jedoch im Bereich des aktuellen Widerstands erlahmen, droht ein erneuter Rückfall in Richtung des Wochentiefs. Investoren blicken nun gespannt auf die kommenden Handelstage, die darüber entscheiden werden, ob der heutige Ausbruch nachhaltig war oder ob die Bären die Aktie erneut in den Rückwärtsgang zwingen.

Bn-Redaktion/js
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