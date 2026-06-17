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Hensoldt – Aktie erreicht zentrale Unterstützung 17.06.2026, 09:20 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Kommen jetzt Chancen? Hensoldt – Aktie erreicht zentrale Unterstützung
© bn
Die Anfang Mai veröffentlichten Quartalszahlen des Rüstungskonzerns verpufften zunächst wirkungslos. Obgleich das Zahlenwerk so schlecht nicht war, fremdelte der Markt etwas. Die Aktie tauchte daraufhin nach unten ab und drehte erst wenige Tage später im Kursbereich von 70 Euro wieder nach oben ab. Es entwickelte sich eine veritable Zwischenrallye, die jedoch im Bereich von 90 Euro ihr Ende fand. Gewinnmitnahmen setzten ein und die Aktie unter Druck. Hensoldt läuft aktuell erneut den Kursbereich von 70 Euro an. Wie ist die aktuelle Situation zu bewerten? Geht mit dem Erreichen der zentralen Unterstützung eine Kaufchance einher oder droht der Aktie womöglich doch noch ein veritables Abverkaufsszenario?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
HENSOLDT 71,19 EUR +0,15 % Lang & Schwarz

Hensoldt – Aktie erreicht zentrale Unterstützung

Die Hensoldt-Aktie (WKN: HAG000 | ISIN: DE000HAG0005 | Ticker-Symbol: HAG) reagierte mit einem Rücksetzer auf die Q1-Daten, dabei waren diese auf den ersten Blick gar nicht so schlecht. Das Rüstungsunternehmen verstand es, den Umsatz und das bereinigte EBITDA deutlich zu steigern. Gleichzeitig bot sich den Marktteilnehmern ein exzellentes Bild bei der Auftragslage. Sowohl Auftragseingänge als auch Auftragsbestand wussten zu überzeugen.

Dennoch gab es am Zahlenwerk etwas zu bemängeln – den ausgewiesenen free cash flow. Trotz gestiegener Umsätze verzeichnete Hensoldt im 1. Quartal 2026 einen negativen free cash flow, der mit -95 Mio. Euro auch nur bedingt besser ausfiel, als die -107 Mio. Euro im 1. Quartal 2025.

Chartanalyse

Es dauerte ein wenig, bis sich der Fokus des Marktes wieder in Richtung der exzellenten Auftragslage verlagerte. Die Aktie nahm wieder Fahrt auf und drehte im Bereich knapp oberhalb von 70 Euro nach oben ab. Es entwickelte sich eine knackige Zwischenrallye. In deren Verlauf  wurde noch einmal der Kursbereich von 90 Euro angelaufen. Ein Test der 100 Euro blieb der Aktie verwehrt. Schließlich setzten daraufhin Gewinnmitnahmen ein und die Aktie kam ins Rutschen. Aktuell rückt erneut der zentrale Unterstützungsbereich von 70 Euro in den Fokus. Diesen kann man noch auf 65 Euro erweitern. Ob der Relevanz des Kursbereiches ist die Aufgabenstellung klar: Für Hensoldt darf es nicht darunter gehen. Anderenfalls würde dann aus charttechnischer Sicht der Baum brennen.

Kurzum

Die Aktie ist überverkauft. Die Chance auf eine Gegenbewegung ist gegeben. Ein erstes potenzielles Bewegungsziel liegt bei 80 Euro / 84,5 Euro. Sollte es hingegen unter die 65 Euro gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall muss die Lage neu bewertet werden.

Bn-Redaktion/mt
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