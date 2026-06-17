3,5 Milliarden Euro verborgen

Warum Thyssenkrupp trotzdem fällt 17.06.2026, 21:25 Uhr Jetzt kommentieren: 0

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© Bild: iStock.com/TBE
Thyssenkrupp treibt den Konzernumbau weiter voran. Die Werkstofftochter soll unter dem Namen TK Accelis an die Börse gebracht werden. Für die Aktie reicht diese Nachricht dennoch nicht, um den jüngsten Druck abzuschütteln.
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ThyssenKrupp 10,97 EUR -1,35 % Gettex

Aktie verliert trotz Abspaltungsplänen

Die Thyssenkrupp Aktie stand am Mittwoch erneut unter Druck. Obwohl die Abspaltung der Werkstofftochter nun auch formell angekündigt wurde, blieb ein positiver Impuls aus. Die Anteile der künftig unter TK Accelis firmierenden Sparte sollen noch in diesem Jahr an der Frankfurter Börse gelistet werden. Der Kurs der Thyssenkrupp Aktie fiel als schwächster Wert im MDax um rund drei Prozent auf 10,84 Euro.

Gewinnmitnahmen nach starkem Lauf

Der Rückgang kommt nach einer kräftigen Erholungsphase. Von Ende März bis Anfang Juni hatten die Papiere rund 70 Prozent zugelegt. Anfang Juni notierte die Aktie zeitweise noch über der Marke von 12 Euro und näherte sich damit dem höchsten Stand seit 2018. Vor diesem Hintergrund werten Marktteilnehmer die aktuelle Schwäche auch als Gewinnmitnahmen nach dem starken Kursanstieg.

TK Accelis rückt in den Fokus

Finanziell ist die Sparte deutlich relevanter, als es auf den ersten Blick wirkt. Analysten der Bank of America bewerten TK Accelis mit rund 3,5 Milliarden Euro. Damit würde die Werkstofftochter mehr als die Hälfte der aktuellen Marktkapitalisierung von Thyssenkrupp ausmachen, die am Mittwoch auf 6,7 Milliarden Euro sank. Thyssenkrupp will nach den bisherigen Plänen mit 51 Prozent an TK Accelis beteiligt bleiben.

Vergleich mit Stahlhändlern

Das Geschäft von TK Accelis basiert im Kern auf Materialhandel und Logistik. Die Sparte kauft Stahl und andere Materialien ein und verkauft sie in kleineren Mengen an Kunden weiter, die keine eigenen Lagerbestände vorhalten wollen. Dafür zahlen Abnehmer einen Aufschlag auf den Marktpreis. Beobachter verweisen auf Ähnlichkeiten mit Stahlhändlern wie Klöckner & Co oder Reliance. Klöckner & Co steht vor der Übernahme durch Worthington Steel.

Analysten bleiben grundsätzlich positiv

Trotz der Kursschwäche fallen die Analystenreaktionen überwiegend stabil aus. JPMorgan belässt Thyssenkrupp auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11,80 Euro. Dominic O'Kane sieht in dem Schritt einen Meilenstein auf dem Weg, Werte für Aktionäre freizusetzen und den Konzern stärker in Richtung Finanzholding umzubauen. Jefferies bleibt bei "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro. Die Bank of America bestätigt ebenfalls ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 15 Euro und sieht ein Aufwärtspotenzial von rund 40 Prozent. In der Analyse heißt es: "Wir sehen unmittelbare Chancen, Wert freizusetzen".

Bn-Redaktion/tb
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