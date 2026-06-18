Fed lässt Gold leiden

Barrick Mining – Ist die untere Trendwende in Gefahr? 18.06.2026, 15:30 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Fed lässt Gold leiden: Barrick Mining – Ist die untere Trendwende in Gefahr?
© BN
Der Goldpreis reagierte mit einem deutlichen Preisrückgang auf den gestrigen Fed-Termin. Dieser wurde im Vorfeld mit großer Spannung und einer gewissen Anspannung erwartet, war es doch der erste Termin unter der Leitung des neuen Fed-Präsidenten Kevin Warsh. Zudem wurden die Projektionen der Fed zu Wirtschaftsleistung, Arbeitsmarkt, Inflation und Zinsen erwartet.
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Barrick Mining Corporation 35,37 EUR -1,98 % Baader Bank

Wenig überraschend beließ die Fed die Leitzinsen auf der Juni-Sitzung unverändert. So weit, so gut. Die  Projektionen hatten es dann aber in sich und verhagelten den Goldanlegern die Stimmung. So stieg der Median der Zinsprojektionen für Ende 2026 kräftig an – nach 3,4 Prozent in der März-Projektion auf nun 3,8 Prozent. Für 2027 bietet sich ein ähnliches Bild. Der Median wurde mit 3,6 Prozent angegeben, nach 3,1 Prozent in der März-Projektion. Die Aussicht auf längerfristig höhere Zinsen belastet den Goldpreis seitdem erheblich. 

Druck kommt zudem vom Devisenmarkt, denn der US-Dollar hat nach dem gestrigen Termin mächtig Aufwind. Der wichtige US-Dollar-Index reagierte mit einem Sprung über die 100 Punkte auf den gestrigen Termin. Die 100 Punkte stellen wiederum die obere Begrenzung der langwierigen Bodenbildungsphase dar. Sollte der Ausbruch nun nachhaltig sein, könnte der US-Dollar(-Index) zu einer ausgedehnten Erholung ansetzen. Nach der langwierigen Korrektur wäre genug Luft. 

Für den Goldpreis brechen nun wichtige Handelstage an. Dieser Rückschlag muss erst einmal verarbeitet werden. Mit weiterem Abgabedruck ist daher zunächst zu rechnen. Vor diesem Hintergrund wird es wichtig, die eminent wichtige Unterstützungszone um 4.000 US-Dollar zu verteidigen. Darunter darf es für den Goldpreis nicht gehen, anderenfalls ist Obacht geboten.

Barrick Mining Aktienchart

Barrick Mining – Ist die untere Trendwende in Gefahr?

Für die Aktie des kanadischen Gold- und Kupferproduzenten Barrick Mining (WKN: A417GQ | ISIN: CA06849F1080 | Ticker-Symbol: ABR0) kommt die aktuelle Goldpreisschwäche sehr ungelegen, war die Aktie doch gerade im Begriff, den markanten Widerstandsbereich um 60 CAD aufzubrechen und sich so den Weg in Richtung 65 CAD zu bahnen. 

Sollte es nun zu einem Rücksetzer kommen, würde sich die Bedeutung der 60 CAD als Widerstand erhöhen. Gleichzeitig steigt für die Aktie das Risiko, auf 55 CAD oder gar 50 CAD durchgereicht zu werden. Bei einem Rücksetzer unter die 50 CAD stünde die untere Trendwende schließlich zur Disposition. 

Bn-Redaktion/mt
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