ASML bald bei 2.000 Euro?

Gewaltige Kursrallye könnte Aktie noch weit tragen 18.06.2026, 12:39 Uhr Jetzt kommentieren: 0

ASML bald bei 2.000 Euro? Gewaltige Kursrallye könnte Aktie noch weit tragen
© Foto von CHUTTERSNAP auf Unsplash
Den letzten Kommentar zu ASML überschrieben wir an dieser Stelle mit „ASML nimmt Anlauf – Ist das der Start der 40%-Rallye?“. Zum damaligen Zeitpunkt notierte die Aktie noch unterhalb des markanten Hochs von 1.370 Euro. Seit dem 21. Mai sind einige Handelstage ins Land gegangen. Die skizzierte Rallye ist gestartet und läuft auf Hochtouren. Zeichen von Schwäche sind nicht zu erkennen. Ganz im Gegenteil. Die Bewegung scheint nun erst recht Fahrt aufzunehmen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
ASML Holding 1.676,30 EUR +2,25 % Baader Bank

ASML bald bei 2.000 Euro? Gewaltige Kursrallye könnte Aktie noch weit tragen

Die Aktie des niederländischen Anlagenbauers für die Chipindustrie ASML (WKN: A1J4U4 | ISIN: NL0010273215 | Ticker-Symbol: ASME) weist in der aktuellen, nicht ganz so einfachen Börsenphase ein unfassbares Momentum auf. Die installierten Kaufsignale treiben die Aktie unablässig an. ASML hatte die Widerstände bei 1.300 Euro und 1.370 Euro aus dem Weg geräumt und so die Tür zur Rallye aufgestoßen. Zuletzt erreichte die Aktie den Kursbereich von 1.675 Euro, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten und diese die Aktie unter die 1.600 Euro drückten. 

ASML Holding Aktienchart

Die starke Reaktion auf die Gewinnmitnahmen unterstreicht die beeindruckende Stärke der Aktie, denn mittlerweile notiert ASML wieder nahe dem Hoch. Sollte es der Aktie nunmehr gelingen den Druck auf der Oberseite hochzuhalten und über die 1.700 Euro zu laufen, könnte die Bewegung einen weiteren Schub bekommen. Angesichts der aktuellen Dynamik ist es nicht kategorisch auszuschließen, dass ASML bereits in wenigen Wochen respektive Monaten bei 2.000 Euro notiert.

Aktuelle Analystenstimmen

ASML gehört nach wie vor zu den von Analysten bevorzugten Aktien. Die Analysten von Bernstein Research stufen ASML mit „outperform“ ein. Das Kursziel für die Aktie sehen sie unverändert bei 1.700 Euro. Die Analysten von Goldman Sachs hoben kürzlich das Kursziel für ASML von 1.600 Euro auf 1.770 Euro an. Das Votum lautet unverändert „buy“. Noch optimistischer sind die Analysten von JPMorgan. Sie hoben ihr Kursziel für ASML von 1.515 Euro auf 1.900 Euro an. Das Votum lautet wenig überraschend „overweight“. 

Zusammenfassung

Der ASML-Zug rollt. Immer neue Kaufsignale befeuern die Bewegung. Die Rallye zieht so immer neue Käufer an, die noch aufspringen wollen. Mit Rücksetzern und Gewinnmitnahmen muss jedoch jederzeit gerechnet werden. Solange diese auf 1.370 Euro begrenzt bleiben, ist alles im grünen Bereich. 

Bn-Redaktion/mt
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