Dax am Tag nach der Fed

BASF – Aktie unter Druck. Kommen jetzt Kaufchancen? 18.06.2026, 14:12 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax am Tag nach der Fed: BASF – Aktie unter Druck. Kommen jetzt Kaufchancen?
© 2026 BASF Coatings / Der Produktionsstandort von Chemetall in Langelsheim, Deutschland, wurde vollständig auf erneuerbaren Strom umgestellt.
Die Aktienmärkte sind noch dabei, sich nach dem gestrigen Fed-Termin zu sortieren. In einer ersten Reaktion auf die US-Notenbank gingen die US-Indizes gestern in die Knie. Die veröffentlichten Projektionen der Fed enttäuschten und wiesen im Vergleich zu den März-Projektionen gravierende Unterschiede auf.
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Name Aktuell Diff. Börse
BASF 48,10 EUR -2,78 % TTMzero RT

Dass sich der Dax bereits im frühen Donnerstagshandel wieder berappeln konnte, liegt maßgeblich an den diplomatischen Fortschritten im Nahen Osten. Zudem stützt das moderate Niveau der Ölpreise die Aktien. 

Für den Dax muss es in dieser Handelswoche weiterhin darum gehen, Rücksetzer eng zu begrenzen und Abstand zur 24.000er Marke zu halten. Aus charttechnischer Sicht wäre ein Wochenschluss oberhalb von 25.000 Punkten für den deutschen Leitindex ideal. Allerdings gilt es, den großen Verfallstag am morgigen Freitag noch zu überstehen. 

Die BASF-Aktie hat in der aktuellen Phase hingegen nicht sonderlich viel zu lachen. Sie steht seit Wochen unter Druck. Die Vehemenz des Rücksetzers lässt für die kommenden Tage zudem nicht viel Gutes erwarten. Aus der antizyklischen Perspektive stellt sich hingegen die Frage: Kommen jetzt womöglich Kaufchancen?  

BASF Aktienchart

BASF – Aktie unter Druck. Kommen jetzt Kaufchancen?

Für die BASF-Aktie (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS) kommt es in diesen Tagen knüppeldick. In unserer letzten Kommentierung (9. Juni) zur Aktie thematisierten wir den Bruch der eminent wichtigen Marke von 50 Euro. Zwar gelang es BASF im Anschluss, die 48 Euro zu verteidigen, doch sämtliche Versuche, die 50 Euro zurückzuerobern, scheiterten zuletzt vergleichsweise kläglich. 

In den letzten Handelstagen entwickelte sich daher eine Seitwärtsbewegung in den Grenzen 48 Euro auf der Unterseite und 50 Euro auf der Oberseite. Erst ein Ausbruch aus dieser Range dürfte belastbare technische Signale liefern. 

Von fundamentaler Seite sollte „eigentlich“ der jüngste Rückgang der Ölpreise stützen. Zahlreiche chemische Prozesse basieren auf Öl, sodass die hohen Ölpreise direkt die Margen des Konzerns gefährden. Ein Rückgang sollte entsprechend positive Effekte haben. 

Zusammengefasst

Die Aktie bewegt sich aktuell zwischen Baum und Borke. Ein Vorstoß über die 50 Euro würde das Chartbild stabilisieren. Hingegen würde ein Rücksetzer unter die 48 Euro die zentrale Unterstützung bei 46 Euro in den Fokus rücken.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“ für die BASF-Aktie. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 60 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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