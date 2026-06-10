Dax vor US-Inflationsdaten auf Tauchstation

SAP – Das hätte nicht passieren dürfen 10.06.2026, 14:16 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax vor US-Inflationsdaten auf Tauchstation: SAP – Das hätte nicht passieren dürfen
© 2026 SAP SE / SAP Headquarters, Walldorf, Germany, Guesthouse Cloud 44
Der Dax schwächelt im frühen Mittwochshandel (10. Juni). Das Handelsgeschehen im deutschen Leitindex verlagert sich in Richtung 24.300 Punkte. Damit rückt die psychologisch eminent wichtige Marke von 24.000 Punkten in greifbare Nähe. Ein Rücksetzer unter die 24.000 Punkte könnte dem Index weiteres Abwärtspotenzial eröffnen.
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SAP 148,98 EUR -3,97 % Gettex
DAX 24.294,56 PKT -0,97 % Ariva Indikation

Ob es tatsächlich zu einem Rücksetzer unter die 24.000 Punkte kommen wird, dürfte maßgeblich von der Qualität der heutigen US-Verbraucherpreisdaten abhängen. Sollten sie die Zinsängste weiter schüren, könnte es an den Aktienmärkten hochgradig ungemütlich werden. Gleichzeitig geht aber auch von dem morgigen Handelstag eine gewisse Bedrohung aus. Zum einen vervollständigen die US-Erzeugerpreise das Bild in den USA. Zum anderen entscheidet die EZB über die Leitzinsen. Alles andere als eine Anhebung der Leitzinsen um 25 Basispunkte in der Eurozone würde morgen wohl überraschen. Die Frage ist nur: „Kündigt“ die EZB möglicherweise einen weiteren Zinsschritt für 2026 an?

Die Herausforderungen für den Dax sind immens. Die anstehenden Termine könnten das Handelsgeschehen massiv durcheinanderwirbeln. Es bleibt dabei: Schadensbegrenzung hat in der aktuelle Situation oberste Priorität. Insofern gilt es, einen Rücksetzer unter die 24.000 Punkte zu verhindern. Sollte es dennoch dazu kommen, muss mit weiteren Abgaben in Richtung 23.500 Punkte gerechnet werden.

Die um sich greifenden Zinsängste belasten vor allem den Technologiesektor. Dieser Entwicklung kann sich auch SAP nicht entziehen. Nach einer vielversprechenden Erholung geriet die Software-Aktie zuletzt wieder massiv unter Druck. 

SAP Aktienchart

SAP – Das hätte nicht passieren dürfen

Unsere letzte Kommentierung zur SAP-Aktie (WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP) überschrieben wir an dieser Stelle am 02. Juni mit „SAP - Ist der Startschuss zur Mega-Comebackrallye gefallen?“. Die SAP-Aktie brach damals über die Marke von 160 Euro aus und beendete damit zunächst eine mehrwöchige Seitwärtsbewegung. Lange Zeit dominierte eine Handelsspanne mit den Grenzen 140 Euro und 160 Euro das Geschehen. Dieses Kapitel schien beendet. Der Ausbruch lief vielversprechend an. Um das Ganze zu bestätigen, bedurfte es „nur“ noch eines Ausbruchs über den Widerstandsbereich 175 Euro / 180 Euro. Diese Bestätigung blieb jedoch aus. Und so kam es, wie es kommen musste. Der Wind drehte abermals. 

Der deutliche Rücksetzer unter die 160 Euro besiegelte das Ende der Erholung. Die Aktie muss nun aufpassen, nicht durchgereicht zu werden. Ein nachhaltiger Bruch der 140 Euro, würde das Chartbild massiv eintrüben und weiteres Abwärtspotenzial eröffnen. Die Lage ist prekärer, als es vielleicht scheinen mag. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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