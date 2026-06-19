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Nächster Rückschlag?

SAP-Aktie setzt Talfahrt fort 19.06.2026, 16:31 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild SAP
© iStock.com/Galeanu Mihai
Die Aktie von SAP bleibt im Abwärtstrend. Auch zum Wochenausklang steht das Papier unter Verkaufsdruck und knüpft damit an die schwache Entwicklung der vergangenen Wochen und Monate an. Trotz positiver Analystenstimmen gelingt es der Aktie derzeit nicht, nachhaltige Erholungssignale auszubilden.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAP 133,18 EUR -2,25 % Lang & Schwarz

Korrektur setzt sich fort

Nach den Verlusten der vergangenen Handelstage gab die SAP-Aktie erneut nach. Damit hat sich die schwache Kursentwicklung der letzten Monate weiter fortgesetzt. Besonders auf Sicht eines Jahres fällt die Bilanz deutlich negativ aus.

Der Softwarekonzern zählt zwar weiterhin zu den weltweit führenden Anbietern von Unternehmenssoftware, doch das spiegelt sich aktuell nicht in der Kursentwicklung wider.

Wichtige Themen bleiben im Fokus

Im Mittelpunkt steht weiterhin die Umstellung vieler Kunden auf die Softwaregeneration S/4HANA. Die Geschwindigkeit dieses Transformationsprozesses wird von Marktbeobachtern genau verfolgt, da sie als wichtiger Faktor für die künftige Geschäftsentwicklung gilt.

Gleichzeitig bleibt das Marktumfeld für Technologie- und Softwarewerte herausfordernd. Viele Titel aus dem Sektor stehen trotz teilweise solider Geschäftszahlen unter Druck.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der jüngsten Kursverluste halten mehrere Analystenhäuser an ihren positiven Einschätzungen fest. Sie verweisen auf die starke Marktposition von SAP sowie die langfristigen Chancen im Cloud-Geschäft und bei digitalen Unternehmenslösungen.

Bleibt die Aktie unter Druck?

Die kommenden Wochen dürften zeigen, ob die Aktie einen Boden ausbilden kann oder die laufende Korrektur weitergeht. Während die fundamentalen Aussichten von vielen Experten weiterhin positiv bewertet werden, bleibt das Chartbild vorerst angeschlagen.

 

Bn-Redaktion/js
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