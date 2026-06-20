Übernahmekampf eskaliert

Wird die Commerzbank italienisch? 20.06.2026, 14:11 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Commerzbank Hochhaus
© Bild von Daniel Marx auf Pixabay
Der Übernahmekampf um die Commerzbank spitzt sich weiter zu. Unicredit hat die Annahmefrist für das Angebot bis zum 3. Juli 2026 verlängert. Damit bleibt die Zukunft einer der wichtigsten deutschen Banken über das Wochenende hinaus ein zentrales Thema für den Finanzmarkt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Commerzbank 38,37 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
UniCredit 79,75 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Unicredit erhöht den Druck

Die italienische Großbank Unicredit hat sich bereits einen erheblichen Zugriff auf die Commerzbank gesichert. Nach bisherigen Annahmen kommen 12,51 Prozent der Anteile aus dem Angebot hinzu, zusätzlich zu den bereits gehaltenen 26,77 Prozent. Damit würde Unicredit auf 39,28 Prozent kommen und sich einer faktischen Sperrminorität nähern. Für die Commerzbank Aktie bleibt damit nicht nur die operative Entwicklung entscheidend, sondern auch die Frage, wie weit Unicredit im Übernahmepoker noch gehen kann.

Angebot bleibt umstritten

Das Angebot sieht 0,485 Unicredit Aktien pro Commerzbank Aktie vor. Genau dieser Punkt ist für viele Marktteilnehmer heikel, weil die Offerte längere Zeit unter dem Marktwert der Commerzbank Aktie lag. Die Commerzbank wertet den Vorstoß weiterhin als feindlichen Übernahmeversuch. Der Konflikt dreht sich damit nicht nur um den Preis, sondern auch um Kontrolle, Strategie und Vertrauen.

Bund stellt sich quer

Ein wichtiger Faktor bleibt der deutsche Staat. Der Bund hält weiterhin rund zwölf Prozent an der Commerzbank und will diese Beteiligung nach bisheriger Darstellung nicht verkaufen. Zur Begründung verweist die staatliche Seite auf die Bedeutung der Bank für den Mittelstand und den Finanzplatz Frankfurt. Für Unicredit erschwert das den Weg zu einer vollständigen Übernahme deutlich.

Streit um die Methoden

Der Ton zwischen den beiden Banken ist schärfer geworden. Die Commerzbank wirft Unicredit Marktmanipulation und Irreführung vor, hat Strafanzeige gestellt und die Bafin eingeschaltet. Unicredit weist die Vorwürfe zurück und sieht das eigene Vorgehen als regelkonform. Zugleich steht im Raum, dass die Italiener bei ausreichender Unterstützung Veränderungen im Aufsichtsrat anstreben könnten.

Aktie bleibt im Fokus

Für Anleger bleibt die Commerzbank Aktie damit ein Sonderfall im deutschen Aktienmarkt. Der Kurs wird nicht allein von Zinsen, Gewinnentwicklung und Konjunktur bestimmt, sondern stark vom Ausgang des Übernahmekampfs. Bis zum 3. Juli 2026 dürfte jede neue Annahmequote, jede Stellungnahme des Bundes und jede Reaktion der Finanzaufsicht genau beobachtet werden. Der Fall zeigt, wie schnell aus einer Bankaktie ein politisch aufgeladener Machtkampf werden kann.

Bn-Redaktion/tb
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