Novo Nordisk macht Druck

Wird das der ersehnte Befreiungsschlag? 20.06.2026, 08:54 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Novo Nordisk macht Druck: Wird das der ersehnte Befreiungsschlag?
© Bild: istockphoto.com/Victor Golmer
Die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk ringt um Dynamik. Das Ende der Korrektur und die untere Trendwende scheinen greifbar. Gelingt es der Pharmaaktie nach der langwierigen Korrektur, endlich den entscheidenden und von vielen ersehnten Befreiungsschlag zu landen? Die nächsten Tage werden entscheidend.
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Name Aktuell Diff. Börse
Novo Nordisk 38,98 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Novo Nordisk – Wird das der ersehnte Befreiungsschlag?

Unter fundamentalen Aspekten läuft es noch nicht ganz rund bei den Dänen. Das exorbitante Wachstum, das Novo Nordisk jahrelang auszeichnete, hat sich zuletzt spürbar abgeschwächt. Denn immer mehr Konkurrenten drängen auf den Markt für Abnehmpräparate, was den Druck auf die Margen des Konzerns massiv erhöht.

In den letzten Monaten wurden einige negative Unternehmensnachrichten veröffentlicht. Anleger und Investoren entzogen der Aktie daraufhin das Vertrauen und das Kapital. Belastende Analystenkommentare ergänzten die Gemengelage. Die Kursentwicklung der Aktie dokumentiert diese Entwicklungen. Seit Februar dieses Jahres sind zumindest eine Stabilisierung des Aktienkurses und Ansätze einer unteren Trendwende zu erkennen. Doch Novo Nordisk tat sich bislang schwer damit, diese Trendwende zu vollenden. Schauen wir uns einmal die aktuelle charttechnische Verfassung der Aktie an.

Chart

Anfang März kam es noch einmal zu einem Ausverkauf und einem Test der 30 Euro. Mit Müh und Not verhinderten die Dänen damals eine Ausdehnung der Bewegung unter die Marke von 30 Euro. Nach einer kurzen Erholung und einem nochmaligen Test der 30 Euro orientierte sich die Aktie schließlich nach oben. Die Erholung nahm Fahrt auf. Die Aktie näherte sich der eminent wichtigen Marke von 40 Euro. Ein erster Versuch scheiterte jedoch. Die Aktie zog sich daraufhin auf den Kursbereich von 35 Euro zurück. Der Wind drehte erneut. Aktuell setzt Novo Nordisk wieder den Widerstandsbereich von 40 Euro unter Druck. Gelingt der Ausbruch, die Weichenstellung, dieses Mal?

Aus charttechnischer Sicht würde ein Ausbruch über die 40 Euro zum einen die untere Trendwende forcieren und zum anderen der Aktie weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 45 Euro bzw. 50 Euro eröffnen. Etwaige Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 35 Euro begrenzt. Signifikant unter die 30 Euro darf es nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten zuletzt ihr Votum „hold“ für die Aktie. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 290 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 38,80 Euro) an.

Bn-Redaktion/mt
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