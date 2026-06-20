Dax stolpert ins Wochenende

DHL Group – Positive Analystenkommentare verpuffen 20.06.2026, 09:19 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax stolpert ins Wochenende: DHL Group – Positive Analystenkommentare verpuffen
© Foto von Bernd
Kurzzeitig sah es nach einem bärenstarken Wochenschluss im Dax aus. Der Index behauptete sich lange Zeit oberhalb von 25.000 Punkten. Der große Verfallstag hatte nicht die gefürchteten Verwerfungen gebracht. Dennoch geriet der Dax im weiteren Handelsverlauf aus dem Tritt. Die undurchsichtige Gemengelage im Nahen Osten belastete.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DHL Group 51,29 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
DAX 24.996,97 PKT -0,18 % Ariva Indikation

Im Fokus standen die Entwicklungen rund um die Straße von Hormus. Nach der zwischen den USA und dem Iran erzielten Übereinkunft stand einer Öffnung der Meerenge für die Schifffahrt nicht mehr sonderlich viel im Wege. Doch die Lage ist offenkundig weiterhin angespannt. Das spiegeln die Ölpreise wieder. So kämpfte sich Brent-Öl wieder zurück über die Marke von 80 US-Dollar. Das ist ein Preisbereich, der vor allem für technisch affine Investoren große Bedeutung hat.

Der deutsche Leitindex geriet aufgrund der geopolitischen Gemengelage wieder unter Druck. Die 25.000 Punkte standen wieder im Fokus. Obgleich der Dax etwas ins Stolpern kam, kann man mit dem Wochenschluss im Bereich von 25.000 Punkten durchaus zufrieden sein. Dieser offeriert dem Dax in der nächsten Handelswoche Chancen.

Die Aktie der DHL Group litt in den letzten Handelstagen unter Gewinnmitnahmen. Diese kamen aus charttechnischer Sicht höchst ungelegen, war die Aktie doch gerade drauf und dran, den Widerstandsbereich um 53,2 Euro aufzubrechen. Dieses Vorhaben liegt nach dem Rücksetzer nun erst einmal auf Eis. Schauen wir uns einmal die Ausgangslage an.

Chartanalyse

DHL Group – Positive Analystenkommentare verpuffen

Die Aktie der DHL Group (WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker-Symbol: DHL) verpasste es, den Widerstandsbereich um 53,2 Euro aufzubrechen und sich so den Weg in Richtung 55 Euro / 60 Euro zu ebnen.

Wie kann es nun weitergehen?

Noch hält die DHL-Aktie den Kontakt zur Widerstandszone um 53,2 Euro. Um diesen nicht zu verlieren, sollte es nicht unter die 50 Euro gehen. Sollte dieser Fall dennoch eintreten, ist Obacht geboten. Die aktuelle Kursschwäche überrascht ein wenig, denn unter fundamentalen Aspekten gab es durchaus Rückenwind für die Aktie, denn einige Analysten schraubten ihre Kursziele nach oben.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bestätigten ihr Votum „overweight“ für die Aktie. Das Kursziel hoben sie vor einigen Tagen von 56,5 Euro auf 60 Euro an. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays hoben ebenfalls ihr Kursziel an – von 55 Euro auf 57 Euro. Das Votum lautet unverändert „overweight“.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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