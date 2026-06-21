KI-Chips

Nvidia Rallye wackelt 21.06.2026, 12:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

KI-Chips: Nvidia Rallye wackelt
© Bild: iStock.com/BING-JHEN HONG
Die Nvidia Aktie steht wieder im Zentrum der KI Fantasie. Chipaktien haben zuletzt deutlich an Schwung gewonnen, doch die Erwartungen bleiben hoch. Für Anleger wird damit entscheidend, ob der Boom bei Halbleitern weiter trägt oder bereits zu viel Zukunft eingepreist ist.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Micron Technology 993,50 EUR +0,04 % Lang & Schwarz
NVIDIA 181,79 EUR +0,01 % Lang & Schwarz

Chipsektor zieht wieder an

Nach einer stärkeren Börsenwoche rückten Halbleiterwerte erneut in den Fokus. Besonders gefragt waren Aktien aus den Bereichen KI, Speicherchips und Rechenzentren. Nvidia zählt dabei weiter zu den wichtigsten Titeln, weil das Unternehmen eine zentrale Rolle bei Grafikprozessoren für künstliche Intelligenz spielt. Auch Micron Technology, MaxLinear und weitere Chipwerte profitierten von der verbesserten Stimmung am Markt.

KI bleibt der große Treiber

Der wichtigste Kurstreiber bleibt die Nachfrage nach KI Infrastruktur. Rechenzentren benötigen leistungsfähige Chips, Speicher und Netzwerktechnik. Davon profitieren neben Nvidia auch Unternehmen wie Broadcom, AMD, Micron Technology, Qualcomm und Marvell Technology. Der PHLX Semiconductor Index erreichte zuletzt ein neues Rekordhoch, was die Breite der Bewegung im Sektor unterstreicht.

Micron wird zum Stimmungstest

Wie bereits berichtet, wird Micron Technology nun zum wichtigen Stimmungstest für die gesamte KI Rallye. Die anstehenden Zahlen des Speicherchip Herstellers dürften zeigen, ob die Nachfrage aus Rechenzentren weiter stark bleibt. Für Nvidia und andere Chipaktien kann der Bericht damit zum nächsten Kurstreiber werden.

Warnsignal bei Bewertungen

Trotz der Rally bleibt das Risiko hoch. Einige Marktbeobachter vergleichen die aktuelle KI Euphorie bereits mit früheren Übertreibungen im Technologiesektor. Kritisch wird vor allem gesehen, dass hohe Investitionen in Rechenzentren dauerhaft starke Erträge liefern müssen. Sollten große Kunden ihre Ausbaupläne kürzen, könnten Nvidia, Micron Technology, Broadcom und SanDisk besonders empfindlich reagieren.

Anleger brauchen Geduld

Die Nvidia Aktie bleibt damit ein Schlüsselwert für den gesamten Chipsektor. Der langfristige Trend rund um künstliche Intelligenz ist intakt, doch kurzfristig können hohe Erwartungen, geopolitische Risiken und schwankende Zinsen für starke Bewegungen sorgen. Wer investiert ist, sollte deshalb nicht nur auf die Kursdynamik achten, sondern auch auf Auftragslage, Margen und Aussagen der Chipunternehmen. Die nächste Bewährungsprobe für die KI Rally kommt mit den Zahlen von Micron Technology.

Bn-Redaktion/ar
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
WA6C8W
Ask: 22,75
Hebel: 4,33
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: WA420K WA6C8W. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel Hauptdiskussion
2 ROUNDUP 2: Gespräche zwischen Iran und USA starten - Vance optimistisch Hauptdiskussion
3 Menschen in Deutschland zahlen überwiegend ohne Bargeld Hauptdiskussion
4 Übernahmeschlacht um die Commerzbank: UniCredit droht dem Frankfurter Vorstand mit Rauswurf Hauptdiskussion
5 Umfrage: Viele lassen wegen Spritpreis Auto häufiger stehen Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Planmäßiger Flugverkehr in München nach Alarm Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
SpaceX Aktie: Der reichste Mann der Welt braucht Geld

13:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ölpreis: Hormus hält Märkte in Atem

12:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Oracle nach Zahlendebakel: Hat die Aktie den Boden jetzt endlich …

8:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Bayer – Aktie muss nun…

8:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch?

Gestern 14:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Micron vor Zahlen: Wie heiß läuft die KI Wette?

Gestern 13:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax stolpert ins Wochenende: DHL Group – Positive …

Gestern 9:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk macht Druck: Wird das der ersehnte Befreiungsschlag?

Gestern 8:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer