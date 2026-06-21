Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche

Bayer – Aktie muss nun nachsetzen 21.06.2026, 08:39 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Bayer – Aktie muss nun nachsetzen
© Bild: istockphoto.com/Gerd Harder
Was bringt die neue Handelswoche? Nach dem großen Verfallstag am Freitag dürfte der Wochenbeginn zunächst noch ganz im Zeichen von „Nacharbeiten“ stehen. Hinzu kommt die Situation im Nahen Osten. Die Hoffnung, dass es sich um eine belastbare Übereinkunft zwischen den USA und dem Iran handeln würde, schwand zuletzt dramatisch. Wie entwickelt sich die Lage dort weiter? Das ist wohl die entscheidendste Frage in den nächsten Tagen. Zwischen Entspannung und Eskalation scheint nach wie vor alles möglich zu sein.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 24.996,97 PKT -0,18 % Ariva Indikation
Bayer 37,80 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Die Gemütslage lässt sich an den Ölpreisen ablesen. Zuletzt kletterte Brent wieder über die 80 US-Dollar - ein letztes Aufbäumen oder geht die Preisrallye wieder los?

Neben der geopolitischen Lage dürften auch einige Konjunkturdaten in den Fokus rücken. Aus deutscher Sicht wird es spätestens am kommenden Mittwoch spannend, wenn frische ifo-Daten den Dax bewegen könnten. Am Donnerstag (25. Juni) werden in Deutschland aktuelle Daten zum GfK-Konsumklima erwartet. Noch spannender ist jedoch der Blick in die USA. Hier werden am Donnerstag unter anderem aktuelle PCE-Daten, BIP-Daten und Daten zu den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter veröffentlicht. Kurzum. Ob der Relevanz der Daten könnte es am Donnerstag zu einer Weichenstellung an den Aktienmärkten kommen.

Unsere heutige Protagonistin, die Bayer-Aktie, hatte unlängst die große Chance, aus charttechnischer Sicht eine Weichenstellung zu erzielen, scheiterte mit dem Unterfangen aber recht kläglich. Immer wieder gelang es der Bayer-Aktie nicht, die zentrale Widerstandszone 39,5 Euro / 41,5 Euro aufzubrechen.

Aktienchartanalyse

Bayer – Aktie muss nun nachsetzen

Der obere Chart der Bayer-Aktie (WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN) verdeutlicht das Dilemma. Die Aktie scheiterte in den letzten Wochen ein ums andere Mal an dem Kursbereich 39,5 Euro / 41,5 Euro.

Nach dem Beginn der Korrektur – setzte im Februar mit dem Erreichen der 50 Euro ein – verpasste es die Bayer-Aktie die Ausbildung des Korrekturbodens mit einem Ausbruch über die 41,5 Euro abzuschließen. Ein solcher würde den Weg in Richtung 50 Euro ebnen. So aber bleibt die Bayer-Aktie aus charttechnischer Sicht anfällig für Rücksetzer auf 35,0 Euro / 32,8 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten zuletzt ihr Votum „hold“ für die Aktie. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 40 Euro. Die Analysten der Schweizer UBS sind optimistischer. Deren Votum lautet „buy“ und das Kursziel 52 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VJ29F6
Ask: 12,70
Hebel: 19,68
mit starkem Hebel
VH4AK9
Ask: 5,70
Hebel: 4,39
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VJ29F6 VH4AK9. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Menschen in Deutschland zahlen überwiegend ohne Bargeld Hauptdiskussion
2 Übernahmeschlacht um die Commerzbank: UniCredit droht dem Frankfurter Vorstand mit Rauswurf Hauptdiskussion
3 Umfrage: Viele lassen wegen Spritpreis Auto häufiger stehen Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Planmäßiger Flugverkehr in München nach Alarm Hauptdiskussion
5 Dax zittert vor US-Arbeitsmarktbericht: Münchener Rück – Findet das Trauerspiel seine Fortsetzung? Hauptdiskussion
6 IRW-News: Uranium One Mining Corp.: Uranium One Mining Corp. gibt Abschluss einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung bekannt und erzielt damit einen Bruttoerlös von rund 3.008.401 $ Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch?

Gestern 14:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Micron vor Zahlen: Wie heiß läuft die KI Wette?

Gestern 13:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax stolpert ins Wochenende: DHL Group – Positive …

Gestern 9:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk macht Druck: Wird das der ersehnte Befreiungsschlag?

Gestern 8:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Milliardenpotenzial? Eli Lilly sorgt mit Abnehmhoffnung für …

Freitag 16:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Zweiter Gewinntag in Folge: Rheinmetall-Aktie legt weiter zu

Freitag 16:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nächster Rückschlag? SAP-Aktie setzt Talfahrt fort

Freitag 16:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold schwach, Bitcoin schwächer: Anleger meiden Risiko

Freitag 14:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer