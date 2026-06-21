Oracle nach Zahlendebakel

Hat die Aktie den Boden jetzt endlich gefunden? 21.06.2026, 08:43 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Oracle nach Zahlendebakel: Hat die Aktie den Boden jetzt endlich gefunden?
© Bild: istockphoto.com/Marlon Trottmann
Als das Software-Urgestein Oracle am 10. Juni die Zahlen für das 4. Quartal des Fiskaljahres 2026 veröffentlichte, war die Hoffnung am Markt groß, dass der zuvor zu beobachtende Kurssturz der Aktie umgekehrt werden könnte. Doch die Zahlen blieben einiges schuldig. Der Abverkauf setzte sich zunächst fort. Die Aktie könnte nun aber womöglich ihren Boden gefunden haben.
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Oracle 160,18 EUR +0,01 % Lang & Schwarz

Oracle mit Zahlen: Hat die Aktie den Boden jetzt endlich gefunden?

In unserem Kommentar „Oracle mit Zahlen: Anleger verunsichert – Aktienkurs bricht ein“ vom 11. Juni thematisierten war das Zahlenwerk von Oracle ausführlich. Das Unternehmen berichtete hierbei über das 4. Quartal - gleichbedeutend mit dem 3-Monatszeitraum zum 31. Mai 2026 – des Fiskaljahres 2026. In dem Quartalsbericht fanden sich viele beeindruckende Zahlen, aber eben auch Zahlen, die Anleger etwas verunsicherten. So betrug das Umsatzwachstum von Q4 / 2025 auf Q4 / 2026 20 Prozent und fiel damit geringer aus, als im Vorquartal. So belief sich das Umsatzplus von Q3 / 2025 auf Q3 / 2026 noch auf 22 Prozent. Der Gewinn (GAPP) entwickelte sich auf den ersten Blick prächtig. Das EPS wurde mit 1,45 US-Dollar angegeben, nach 1,19 US-Dollar im 4. Quartal des Fiskaljahres 2025.

Chart zur Aktie

Die Entwicklung des free cash flows trübte die Stimmung jedoch etwas. Für das gesamte (!) Fiskaljahr 2026 wurde der free cash flow mit -23,686 Mrd. US-Dollar angegeben, nach -0,394 Mrd. US-Dollar im Fiskaljahr 2025. Der gewaltige Kapitalbedarf drückte den free cash flow weit ins Minus.

Im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung stand die Aktie massiv unter Druck. Ausgehend vom Verlaufshoch rauschte die Aktie in Richtung 200 US-Dollar. Die Zahlen vermochten es nicht, der Aktie neue Impulse zu geben. Der Rücksetzer dehnte sich auf 172 US-Dollar aus. Erst mit dem Erreichen dieser wichtigen Unterstützung verlor der Rücksetzer an Dynamik. Um die Bodenbildung zu forcieren, muss Oracle über die 200 US-Dollar laufen. Sollte es hingegen für die Aktie doch noch einmal eng werden und die 172 US-Dollar nicht halten, muss mit weiteren Abgaben auf 150 US-Dollar gerechnet werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der DZ Bank bleiben bei ihrem Votum „kaufen“. Den fairen Wert für die Aktie hoben sie von 275 US-Dollar auf 280 US-Dollar an. Die Analysten der kanadischen RBC sind da etwas zurückhaltender. Sie stufen Oracle mit „sector perform“ ein. Das Kursziel sehen sie bei 190 US-Dollar.

Bn-Redaktion/mt
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