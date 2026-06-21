SpaceX Aktie

Der reichste Mann der Welt braucht Geld 21.06.2026, 13:02 Uhr Jetzt kommentieren: 0

SpaceX Aktie: Der reichste Mann der Welt braucht Geld
© AR/boersennews/ChatGPT
SpaceX steht kurz nach dem Rekord Börsengang erneut im Fokus der Anleger. Der Raumfahrtkonzern von Elon Musk prüft offenbar eine Anleihe Platzierung über mindestens 20 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 17,44 Milliarden Euro. Damit wächst die Frage, ob der Hype um die SpaceX Aktie bereits mehr Risiko als Fantasie enthält.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Amazon 212,60 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
SpaceX 156,85 EUR +0,01 % Lang & Schwarz

Frisches Kapital nach Rekordstart

Der Börsengang von SpaceX brachte dem Unternehmen 86 Milliarden Dollar ein, also rund 74,99 Milliarden Euro. Nur eine Woche später soll der Konzern bereits eine neue Anleihe vorbereiten. Berichten zufolge sollen Investmentbanker schon in der kommenden Woche mit Investoren sprechen. Wir hatten bereits über die Risiken hinter der extremen SpaceX Bewertung berichtet. Nun kommt mit der geplanten Anleihe über mindestens 20 Milliarden Dollar ein weiteres Problem hinzu.

Schulden statt Wachstumsgeld

Der Erlös aus der geplanten Anleihe soll offenbar nicht direkt in neue Raketen oder Satelliten fließen. Im Mittelpunkt steht die Ablösung eines Brückenkredits in ähnlicher Höhe. Dieser Kredit könnte Berichten zufolge im Zusammenhang mit der Integration von Elon Musks KI Unternehmen xAI aufgenommen worden sein. Damit wäre die Anleihe vor allem eine Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und keine klassische Wachstumsfinanzierung. Für Anleger ist das wichtig, weil neue Schulden die finanzielle Flexibilität belasten können.

KI Pläne treiben Kosten

Gleichzeitig baut SpaceX sein Geschäftsmodell deutlich aus. Neben Raketenstarts und Starlink rücken Rechenzentren, Hochleistungsprozessoren und Energieinfrastruktur in den Fokus. Geplant sein sollen Investitionen in einer Größenordnung von mehreren zehn Milliarden Dollar. Auch die geplante Übernahme von Anysphere für 60 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 52,32 Milliarden Euro, zeigt den neuen KI Schwerpunkt. Anleger wetten damit nicht mehr nur auf Raumfahrt, sondern auch auf ein teures KI Geschäft mit hohem Investitionsbedarf.

Aktie schwankt heftig

Die SpaceX Aktie zeigte direkt nach dem Börsenstart starke Ausschläge. Der Ausgabepreis lag bei 135 Dollar, also rund 117,72 Euro. Nach den Übernahmeplänen stieg der Kurs zeitweise auf 212 Dollar, umgerechnet rund 184,86 Euro. In der Spitze wurden sogar 225,64 Dollar genannt, also rund 196,79 Euro. Später fiel die Aktie auf 179,38 Dollar, rund 156,41 Euro. Der Börsenwert kletterte zeitweise auf mehr als 2,6 Billionen Dollar, also rund 2,27 Billionen Euro.

Hype trifft Realität

SpaceX wurde kurzzeitig wertvoller als Amazon und stieg in die Spitzengruppe der wertvollsten Unternehmen der Welt auf. Gleichzeitig ist die Lücke zwischen Börsenwert und aktuellem Geschäftsvolumen groß. Hinzu kommen knapper Streubesitz, Privatanleger Euphorie und ein deutlicher Elon Bewertungsaufschlag. Die geplante Anleihe zeigt nun, dass der Konzern trotz Rekord IPO weiter viel Geld benötigt. Für Anleger bleibt die SpaceX Aktie damit eine äußerst riskante Wette.

Bn-Redaktion/ar
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GW7NNM
Ask: 1,06
Hebel: 19,89
mit starkem Hebel
GV34JH
Ask: 4,00
Hebel: 5,29
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GW7NNM GV34JH. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel Hauptdiskussion
2 ROUNDUP 2: Gespräche zwischen Iran und USA starten - Vance optimistisch Hauptdiskussion
3 Menschen in Deutschland zahlen überwiegend ohne Bargeld Hauptdiskussion
4 Übernahmeschlacht um die Commerzbank: UniCredit droht dem Frankfurter Vorstand mit Rauswurf Hauptdiskussion
5 Umfrage: Viele lassen wegen Spritpreis Auto häufiger stehen Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Planmäßiger Flugverkehr in München nach Alarm Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Ölpreis: Hormus hält Märkte in Atem

12:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Chips: Nvidia Rallye wackelt

12:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Oracle nach Zahlendebakel: Hat die Aktie den Boden jetzt endlich …

8:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Bayer – Aktie muss nun…

8:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch?

Gestern 14:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Micron vor Zahlen: Wie heiß läuft die KI Wette?

Gestern 13:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax stolpert ins Wochenende: DHL Group – Positive …

Gestern 9:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk macht Druck: Wird das der ersehnte Befreiungsschlag?

Gestern 8:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer