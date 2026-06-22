Chip Rally mit Rückenwind aus Asien

Infineon Aktie in Feierlaune Intel und Micron ziehen mit Kursgewinnen mit 22.06.2026, 14:47 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Chip Rally mit Rückenwind aus Asien: Infineon Aktie in Feierlaune Intel und Micron ziehen mit Kursgewinnen mit
© Bild von Cristian Ibarra auf Pixabay
Europäische Halbleiterwerte starten mit Rückenwind in die neue Woche. Positive Signale aus Asien und Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sorgen für bessere Stimmung. Besonders die Infineon Aktie legte im XETRA Handel deutlich zu und notierte zeitweise 4,53 Prozent höher bei 85,67 Euro.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Infineon Technologies 86,87 EUR +5,92 % Quotrix Düsseldorf
Intel 122,23 EUR +5,56 % Baader Bank
Micron Technology 1.039,40 EUR +4,68 % Quotrix Düsseldorf
Taiwan Semiconductor Manufacturing 409,25 EUR +0,74 % Lang & Schwarz

Infineon profitiert von besserer Marktstimmung

Infineon gehört zum Wochenauftakt zu den auffälligsten Gewinnern im Technologiesektor. Die Aktie profitierte von einer breiteren Chip Rally die bereits in Asien begonnen hatte. Dort legten technologielastige Märkte in Japan und Taiwan zu nachdem über Fortschritte bei den Gesprächen zur Beilegung des Iran Konflikts berichtet wurde.

Für Anleger ist das ein positives Signal. Sinkende geopolitische Sorgen können die Risikobereitschaft erhöhen und besonders wachstumsstarke Sektoren wie Halbleiter stützen. Infineon wurde dadurch zusätzlich von der freundlichen Branchenstimmung getragen.

Asien liefert den Impuls

Auch asiatische Chipwerte zeigten sich stark. SK hynix und Taiwan Semiconductor legten deutlich zu und gaben damit den Ton für europäische Werte vor. Die Kursgewinne zeigen dass Investoren den Halbleitersektor weiter als zentralen Profiteur von KI Rechenzentren Digitalisierung und Industrieelektronik sehen.

Besonders gefragt bleiben Unternehmen mit Bezug zu Speicher Chips Auftragsfertigung und Leistungselektronik. Die Branche profitiert von strukturellen Wachstumsthemen bleibt aber zugleich anfällig für Konjunktur und geopolitische Risiken.

Intel und Micron ebenfalls gefragt

Neben Infineon standen auch Intel und Micron im Blick. Beide Aktien legten ebenfalls zu und unterstrichen die breite Erholung im Chipsektor. Der Markt setzt darauf dass sich die Nachfrage nach Halbleitern weiter verbessert und Lagerbestände schrittweise normalisieren.

Für Infineon bleibt entscheidend ob die positive Stimmung auch durch operative Daten bestätigt wird. Wachstum in Autochips Industrieanwendungen und Energieeffizienz dürfte dabei eine wichtige Rolle spielen.

Fazit

Die Chip Rally nimmt Fahrt auf und Infineon zählt zu den klaren Gewinnern. Rückenwind kommt aus Asien geopolitischer Entspannung und der anhaltenden Fantasie rund um KI und Halbleiterbedarf. Für Anleger bleibt der Sektor attraktiv aber schwankungsanfällig. Entscheidend wird ob die bessere Stimmung auch in nachhaltiges Umsatz und Margenwachstum mündet.

Bn-Redaktion/jh
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