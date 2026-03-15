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Adobe wächst stark

Warum die Aktie trotzdem fällt 15.03.2026, 14:15 Uhr Jetzt kommentieren: 0

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© Symbolbild von Rubaitul Azad auf Unsplash
Adobe hat im ersten Quartal 2026 mit Rekordumsätzen und überraschend hoher Profitabilität überzeugt. Dennoch geriet die Aktie unter Druck, nachdem CEO Shantanu Narayen seinen Rückzug ankündigte und eine 150-Millionen-Dollar-Einigung mit dem US-Justizministerium bekannt wurde. Trotz der kurzfristigen Turbulenzen bleibt das operative Geschäft stabil, vor allem dank wachsender KI-Produkte und steigender Nutzerzahlen.
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Rekordquartal verpufft an der Börse

Innerhalb weniger Tage musste Adobe gleich mehrere bedeutende Entwicklungen verarbeiten: ein operativ starkes Quartal, der angekündigte Rückzug von CEO Shantanu Narayen nach 18 Jahren sowie eine milliardenschwere Einigung mit dem US-Justizministerium. An der Börse sorgte diese Kombination für deutliche Kursverluste. Seit Jahresbeginn hat die Aktie mehr als 23 Prozent an Wert verloren und notiert damit deutlich unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt sowie nur knapp oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Operativ präsentierte sich das Unternehmen im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 jedoch in robuster Verfassung. Der Umsatz stieg um zwölf Prozent auf den Rekordwert von 6,40 Milliarden Dollar. Auch beim Ergebnis übertraf Adobe die Erwartungen der Analysten: Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 6,06 Dollar, während die Marktschätzungen zuvor bei 5,86 Dollar gelegen hatten. Besonders auffällig entwickelte sich die Profitabilität. Die operative Marge kletterte auf 47,4 Prozent und lag damit fast drei Prozentpunkte über den Prognosen.

Auch der Ausblick auf das laufende Quartal fiel leicht besser aus als erwartet. Das Management rechnet mit einem Umsatz von rund 6,46 Milliarden Dollar. Trotz dieser positiven operativen Entwicklung blieb die Reaktion am Kapitalmarkt verhalten. Noch während der Veröffentlichung der Quartalszahlen wurde bekannt, dass CEO Shantanu Narayen seinen Rückzug vorbereitet. Die Aktie reagierte nachbörslich mit einem Kursrückgang von 7,8 Prozent.

Führungswechsel nach 18 Jahren und milliardenschwere Einigung

Narayen prägte Adobe über fast zwei Jahrzehnte hinweg entscheidend. Unter seiner Führung wandelte sich das Unternehmen von einem klassischen Softwarelizenz-Anbieter zu einem abonnementbasierten Geschäftsmodell. In dieser Zeit versechsfachte sich der Börsenwert des Konzerns. In den vergangenen Jahren setzte Narayen zudem stark auf generative KI als neuen Wachstumstreiber.

Für die Suche nach einem Nachfolger hat der Verwaltungsrat ein Sonderkomitee unter Leitung von Frank Calderoni eingesetzt. Dieses prüft sowohl interne als auch externe Kandidaten. Narayen soll bis zur Ernennung einer neuen Führungskraft im Amt bleiben und danach die Rolle des Chairman übernehmen.

Nur zwei Tage nach der Präsentation der Quartalszahlen folgte ein weiterer belastender Faktor. Am 13. März erzielte Adobe eine Einigung mit dem US-Justizministerium über einen Vergleich in Höhe von 150 Millionen Dollar. Hintergrund sind Vorwürfe, das Unternehmen habe Kündigungen seiner Creative-Cloud-Abonnements unnötig erschwert und Stornogebühren im Kleingedruckten versteckt. Dies wurde als möglicher Verstoß gegen den Restore Online Shoppers Confidence Act gewertet.

Der Vergleich sieht vor, dass 75 Millionen Dollar als Bußgeld gezahlt werden. Weitere 75 Millionen Dollar sollen Kunden in Form kostenloser Dienstleistungen zugutekommen. Adobe weist die Vorwürfe zurück, erklärte jedoch, man sei „erfreut, die Angelegenheit beizulegen“. Die Aktie reagierte auch auf diese Nachricht negativ und verlor an diesem Handelstag weitere 5,6 Prozent.

Generative KI gewinnt zunehmend an Bedeutung

Abseits der kurzfristigen Turbulenzen entwickelt sich das operative Geschäft weiterhin stabil. Besonders deutlich zeigt sich dies im Bereich künstliche Intelligenz. Der Anteil KI-basierter Produkte am jährlich wiederkehrenden Umsatz hat sich innerhalb eines Jahres mehr als verdreifacht.

Auch die Reichweite der Plattformen wächst weiter. Über die Anwendungen Acrobat, Creative Cloud, Express und Firefly verzeichnet Adobe inzwischen rund 850 Millionen monatlich aktive Nutzer. Das entspricht einem Wachstum von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Unternehmenssegment entwickelte sich insbesondere Firefly for Enterprise dynamisch. Die Lösung gewann zuletzt 50 Prozent mehr Neukunden als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Parallel baut Adobe sein Partnernetzwerk aus. Zuletzt wurden Anwendungen wie Acrobat, Express und Photoshop in OpenAIs ChatGPT integriert. Zusätzlich wurde die Zusammenarbeit mit dem globalen Werbekonzern WPP erweitert.

Die langfristigen Wachstumszahlen unterstreichen diese Entwicklung. In den vergangenen drei Jahren ist der Umsatz von Adobe durchschnittlich um 10,5 Prozent pro Jahr gestiegen. Damit wächst das Unternehmen etwa doppelt so schnell wie der Durchschnitt des S&P 500. Gleichzeitig erreicht Adobe eine operative Marge von 36,6 Prozent sowie eine Free-Cashflow-Marge von 42,2 Prozent, Werte, die im Softwaresektor zu den höheren Profitabilitätsniveaus zählen.

In den kommenden Wochen dürften zwei Faktoren besonders im Fokus stehen: der Fortschritt bei der Suche nach einem neuen CEO sowie die gerichtliche Bestätigung des Vergleichs mit dem US-Justizministerium. Beide Entwicklungen könnten maßgeblich bestimmen, wie sich die Aktie nach der jüngsten Schwächephase weiter positioniert.

Bn-Redaktion/aw
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