Aktie stürzt nach Zahlen ab! 17.08.2025, 18:41 Uhr

Advanced Micro Devices (AMD) hat im Quartal zwar die Umsatzerwartungen übertroffen, doch schwächelte beim Gewinn und insbesondere im KI-Geschäft, was zu einem Kurseinbruch führte. Trotz Rückschlägen überzeugt AMD im klassischen CPU- und Servermarkt und setzt sich klar von Intel ab. Ein neuer China-Deal bringt geopolitische Risiken, aber auch strategische Chancen für künftiges Wachstum.
Advanced Micro Devices

KI-Dämpfer trotz Umsatzsprung

Advanced Micro Devices (AMD) hat im jüngsten Quartal zwar die Umsatzerwartungen übertroffen, doch die Euphorie blieb aus. Mit 7,69 Milliarden US-Dollar lag der Umsatz deutlich über den prognostizierten 7,41 Milliarden. Dennoch enttäuschte der Gewinn je Aktie: Statt der erwarteten 0,54 Dollar meldete AMD lediglich 0,48 Dollar – ein Minus von sechs Cent, das bei Analysten und Investoren nicht unbemerkt blieb.

Besonders schwer wog die Entwicklung im strategisch wichtigen KI-Geschäft. Die Sparte rund um Rechenzentrums-Chips, die eigentlich als Wachstumsmotor gilt, blieb hinter den Erwartungen zurück. Diese Schwäche war ein Schock für den Markt – der Kurs der AMD-Aktie rutschte nachbörslich um mehr als sechs Prozent ab. Gerade in einem Umfeld, in dem Künstliche Intelligenz als Schlüsseltechnologie gehandelt wird, ist das ein empfindlicher Rückschlag für den Konzern.

CPU-Markt: AMD zieht Intel davon

Während AMD bei KI-Chips hinter den Erwartungen zurückblieb, zeigt das Unternehmen im klassischen Prozessor-Markt klare Stärke. Vor allem im Vergleich zum langjährigen Rivalen Intel punktet AMD mit wachsendem Marktanteil und steigenden Preisen.

Eine aktuelle Analyse der Bank of America zum zweiten Quartal 2025 belegt: AMD gewinnt im PC- und Server-Geschäft kontinuierlich Marktanteile hinzu. Im PC-Segment stieg der durchschnittliche Verkaufspreis der AMD-Prozessoren um neun Prozent – bei Intel lediglich um ein Prozent.

Noch deutlicher zeigt sich die Dynamik im Server-Bereich. Dort erreichte AMD einen Marktanteil von 37,1 Prozent – der höchste Wert seit über zehn Jahren. Auch im besonders lukrativen Segment der Rechenzentrums-CPUs liegt AMD vorn: Mit einem Marktanteil von 27,3 Prozent führt das Unternehmen laut CEO Lisa Su mittlerweile die Branche an. Dieser strategische Erfolg ist ein klarer Fingerzeig in Richtung Zukunft, auch wenn kurzfristige Rückschläge den Kursverlauf beeinflussen.

China-Deal: Neue Chancen, neue Risiken

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält AMD durch einen heiklen Deal mit der US-Regierung. Nach einem längeren Exportstopp darf das Unternehmen seine MI308-KI-Beschleuniger wieder nach China liefern – allerdings unter außergewöhnlichen Bedingungen.

Konkret muss AMD 15 Prozent der Einnahmen aus diesen China-Geschäften an die US-Regierung abgeben. Diese Regelung, die in ihrer Art bislang einzigartig ist, unterstreicht, wie stark geopolitische Faktoren inzwischen das Tagesgeschäft im Halbleitersektor beeinflussen.

Für AMD bedeutet diese Vereinbarung zwar zusätzliche Abgaben, eröffnet aber gleichzeitig erneut Zugang zu einem der wichtigsten Absatzmärkte der Welt. In Zeiten angespannter Handelsbeziehungen mit China ist dieser Schritt mehr als nur ein diplomatisches Signal – er ist ein wirtschaftlicher Drahtseilakt, der sowohl Risiken als auch strategische Chancen birgt. Inmitten dieses Spannungsfelds aus technologischen Erfolgen und politischen Rahmenbedingungen bleibt AMD ein Unternehmen, das genau beobachtet werden sollte.

