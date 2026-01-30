Anzeige
Aktie kalt erwischt

Nokia nach Zahlenveröffentlichung unter Druck 30.01.2026, 11:13 Uhr

Aktie kalt erwischt: Nokia nach Zahlenveröffentlichung unter Druck
© 2026 Nokia all rights reserved / Nokia Oulu campus opening, September 2025
Die mit Spannung erwarteten Nokia-Zahlen wurden den Ansprüchen des Marktes nicht gerecht. Die Reaktion des Marktes fiel entsprechend aus. Die Aktie des finnischen Netzwerkausrüsters kam am gestrigen Donnerstag (29. Januar) unter die Räder. Das Tagesminus war beachtlich. Nur mit Mühe wurde am gestrigen Handelstag ein zweistelliger Kursrückgang verhindert.
Nokia – Aktie nach Zahlenveröffentlichung unter Druck

Aus charttechnischer Sicht kam der knackige Rücksetzer zur Unzeit, war die Nokia-Aktie doch im Vorfeld dabei, einen eminent wichtigen Widerstand aufzubrechen und sich so weiteres Kurspotenzial zu erschließen. Doch die Zahlen machten dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung.

Nokia Aktienchart

Der finnische Netzwerkausrüster gab den vergleichbaren Umsatz im 4. Quartal 2025 mit 6,130 Mrd. Euro an. Damit konnte Nokia den Umsatz auf vergleichbarer Basis um 2 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal steigern. Währungs- und portfoliobereinigt betrug der Anstieg 3 Prozent. Das vergleichbare operative Ergebnis belief sich im aktuellen Berichtszeitraum auf 1,058 Mrd. Euro, nach 1,086 Mrd. Euro im 4. Quartal 2024. Nokia gab für das 4. Quartal 2025 einen vergleichbaren Nettogewinn in Höhe von 882 Mio. Euro an, nach 977 Mio. Euro im 4. Quartal 2024. Das EPS verringerte sich entsprechend von 0,18 Euro im 4. Quartal 2024 auf nunmehr 0,16 Euro im aktuellen Berichtszeitraum.

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Nokia ein vergleichbares operatives Ergebnis in einer Spanne von 2,0 Mrd. Euro bis 2,5 Mrd. Euro. Um die Prognose einzuordnen: Für das Gesamtjahr 2025 wies Nokia ein vergleichbares operatives Ergebnis in Höhe von 2,024 Mrd. Euro aus. 

Aktie nach Zahlen unter Druck

Der Versuch, das markante Widerstandscluster um 5,9 Euro / 6,0 Euro aufzubrechen, ist gescheitert. Die Nokia-Aktie (WKN: 870737 | ISIN: FI0009000681 | Ticker-Symbol: NOA3) kam gestern deutlich zurück. Nun muss es um Schadensbegrenzung gehen. Vor diesem Hintergrund kommt der Unterstützung von 5,0 Euro eine große Bedeutung zu. Darunter sollte es tunlichst nicht gehen, anderenfalls würde eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 4,5 Euro oder gar in Richtung 4,0 Euro drohen.  

Aktuelle Analystenstimmen

Nach den Quartalszahlen bestätigten die Analysten von Bernstein Research ihr Votum „market-perform“ für die Nokia-Aktie. Das Kursziel sehen sie bei 5,54 Euro. Die Analysten von JPMorgan sind deutlich optimistischer. Deren Votum lautet „overweight“ und das Kursziel 6,90 Euro.

Bn-Redaktion/mt

