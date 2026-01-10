Anzeige
Aktie nicht zu stoppen

Vestas knallt rauf und bald durch die Decke? 10.01.2026, 14:24 Uhr

Windkraft
© Bild von Thomas auf Pixabay
Die Aktie des dänischen Windkraftanlagenbauers Vestas gehört aktuell zu den Aktien der Stunde. Vestas lässt nichts anbrennen und knüpft gleich zu Beginn des neuen Jahres an die fulminante Rallye aus 2025 an. Das Jahr 2026 hat gute Chance das Jahr der Windkraftanlagenbauer zu werden. Denn neben Vestas lässt es auch die Nordex-Aktie aktuell ordentlich krachen. Angesichts der zurückliegenden Kursgewinne stellt sich natürlich zwangsläufig die Frage – wie lange geht das noch gut?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Vestas Wind Systems 8,125 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Vestas knallt rauf und bald durch die Decke?

Unsere letzte Kommentierung zur Vestas-Aktie (WKN: A3CMNS | ISIN: DK0061539921 | Ticker-Symbol: VWSB) überschrieben wir am 17. Dezember an dieser Stelle mit „Vestas im
Aufwind. Die nächsten Kursziele sind bemerkenswert“. Damals schwang sich die Aktie über
den Widerstandsbereich von 22,5 Euro und installierte damit einmal mehr ein frisches
Kaufsignal.

In den darauffolgenden Handelstagen hielt die Aktie den Druck auf der Oberseite hoch und
kämpfte sich schließlich an die nächste relevante Widerstandszone von 25 Euro heran.
Diverse Nachrichten über Auftragseingänge hielten das Kaufinteresse an der Aktie hoch.
Bereits in den letzten Monaten honorierte der Markt das sich aufhellende fundamentale
Umfeld.

Wie könnte es nun weitergehen?

Vestas übt aktuell immensen Druck auf den Widerstand von 25,0 Euro aus. Das Chartbild
hellte sich in den letzten Wochen stark auf. Nicht zuletzt kreuzte der Aktienkurs die 200-
Tage-Linie bullisch. Sollte es Vestas nun auch noch gelingen, die 25er Widerstandsmarke zu
überwinden, würde das daraus resultierende Kaufsignal die Tür in Richtung 27 Euro öffnen.
Selbst ein rascher Test der eminent wichtigen Marke von 30 Euro wäre nicht auszuschließen. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer eng
begrenzt bleiben; idealerweise auf 22,5 Euro. Sollte es darunter gehen, würde eine
Neubewertung der Lage notwendig werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben das Kursziel zuletzt deutlich von 150
Dänische Kronen auf 185 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 24,76 Euro) angehoben.
Das Votum blieb indes bei „hold“. Die Analysten von JPMorgan bestätigten hingegen ihr
Votum „overweight“ für die Vestas-Aktie. Das Kursziel sehen sie bei 200 Dänische Kronen
(entspricht aktuell etwa 26,77 Euro). Die Analysten von Jefferies bestätigten kürzlich ihr
Votum „buy“. Das Kursziel hoben sie von 184 Dänische Kronen auf 200 Dänische Kronen
an.

Bn-Redaktion/mt
