Anzeige
+++Wie SuperBuzz am Freitag parabolisch durchstartete – und warum das erst der Anfang sein könnte+++
Alibaba überrascht mit neuer Plattform und KI-Dynamik

Alibaba-Aktie im Aufwind – Cloud-Boom und Taobao-Innovation treiben Kursfantasie 31.08.2025, 16:02 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Alibaba überrascht mit neuer Plattform und KI-Dynamik: Alibaba-Aktie im Aufwind – Cloud-Boom und Taobao-Innovation treiben Kursfantasie
© Symbolbild von Unsplash
Alibaba hat im Juniquartal 2025 ein starkes Wachstum in Schlüsselbereichen vorgelegt. Vor allem Cloud-Dienste und ein neuartiges Schnelllieferangebot beflügeln die Fantasie der Börse.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Alibaba Group 115,50 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Cloud-Geschäft wird zum Wachstumsmotor

Während der Gesamtumsatz des Konzerns leicht hinter den Markterwartungen zurückblieb, legte das Cloud-Geschäft deutlich zu. Der Umsatz der Sparte stieg um satte 26 Prozent auf über 33 Milliarden Yuan. Getrieben wurde diese Entwicklung durch eine wachsende Nachfrage nach KI-Lösungen sowie milliardenschwere Investitionen in Datenzentren und Softwareinfrastruktur. Alibaba positioniert sich damit klar als Technologieführer im chinesischen Cloud-Markt – mit Ambitionen, auch international weiter zu expandieren.

Taobao Instant Commerce setzt neue Maßstäbe

Mit der neuen Plattform Taobao Instant Commerce greift Alibaba den boomenden Markt für ultraschnelle Lieferungen an. Binnen kürzester Zeit erreichte das Angebot über 60 Millionen tägliche Bestellungen. Das sorgt nicht nur für einen Nutzerzuwachs, sondern auch für mehr Engagement auf der Plattform. Allerdings belasteten die hohen Anlaufkosten in diesem Bereich das Ergebnis: Das bereinigte EBITDA sank um 14 Prozent, der Nettogewinn um 18 Prozent auf rund 33 Milliarden Yuan.

Internationales Geschäft legt spürbar zu

Auch außerhalb Chinas zeigt sich Alibaba robust. Vor allem AliExpress entwickelte sich dynamisch: Der Umsatz im internationalen Handel wuchs um 19 Prozent, gestützt durch neue Märkte und verbesserte Logistik. Die stärkere Verknüpfung von E-Commerce, Reisen und Lebensmittellieferung in der Konzernstruktur soll künftig zusätzliche Synergien erschließen.

Technologie-Offensive als strategische Antwort

In einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld setzt Alibaba auf technologische Dominanz. Über 50 Milliarden US-Dollar sollen in den kommenden Jahren in KI und Cloud fließen. Damit reagiert das Unternehmen auch auf geopolitische Herausforderungen, etwa durch beschränkten Zugang zu westlicher Hochtechnologie. Die Strategie scheint aufzugehen: Anleger honorierten die Innovationskraft mit einem kräftigen Kursplus von acht Prozent nach Veröffentlichung der Zahlen.

Was bedeutet das für die Aktie?

Die Alibaba-Aktie profitiert kurzfristig von der wachsenden Cloud-Power und der internationalen Expansion. Doch der operative Druck durch hohe Investitionen und schärferen Wettbewerb bleibt bestehen. Gelingt es dem Konzern, aus den neuen Geschäftsfeldern nachhaltige Margen zu generieren, könnte sich daraus eine längerfristige Neubewertung ergeben.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VG8S06
Ask: 0,59
Hebel: 19
mit starkem Hebel
VX3P4B
Ask: 2,07
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VG8S06 VX3P4B. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
2 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
3 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
4 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
5 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
6 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
7 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Amazon schliesst Vorzeigeprojekt fuer Industrieueberwachung: Amazon …

13:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Abseits von Barrick und Newmont: Dieser Gold-Silberproduzent …

10:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax bangt vor dem September. Ausblick auf die neue Woche

8:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Übernahmedruck steigt, aber die Prämie schmilzt dahin: BBVA versch…

Gestern 14:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Durchbruch bei Alzheimer – Biogen bringt Leqembi nach …

Gestern 14:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

US-Inflationsdaten stützen Dax: Infineon mit Rücksetzer zur Unzeit…

Gestern 8:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Marvell Technology: Land unter nach Zahlen. Aktie taumelt. Die nä…

Gestern 8:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Chip-Welt im Umbruch: TSMC hält Kurs

Freitag 18:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer