RTL Aktie im freien Fall?

Warum Anleger trotz des 15 Prozent Absturzes nicht in Panik verfallen müssen 30.04.2026, 16:29 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild RTL
© Foto von Glenn Carstens-Peters auf Unsplash
Die Aktien des Medienkonzerns RTL sorgen am Donnerstag im MDAX für Aufsehen. Mit einem massiven Minus von rund 15 Prozent rutscht das Papier ans Ende des Index und notiert aktuell bei etwa 32,05 Euro. Was auf den ersten Blick wie ein dramatischer Kurssturz aussieht, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen jedoch als rein technischer Vorgang. Ein Blick in den Börsenkalender verrät: Die Aktie wird heute ex Dividende gehandelt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
RTL Group 33,03 EUR -13,03 % Lang & Schwarz

Die Rekord Dividende 2026 als Grund für das Minus
Dass der Abschlag mit 15 Prozent so außergewöhnlich hoch ausfällt, liegt an der massiven Ausschüttung in diesem Jahr. Nach der gestrigen Hauptversammlung zahlt RTL insgesamt 5,50 Euro pro Aktie an seine Anteilseigner aus. Neben der regulären Gewinnbeteiligung profitieren Aktionäre dabei vor allem von einer üppigen Sonderausschüttung, die durch den Verkauf von RTL Nederland möglich wurde. Da dieser Betrag heute rechnerisch vom Aktienkurs abgezogen wird, entsteht das optische Minus im Chart, während sich die Aktionäre über eine Rendite im zweistelligen Prozentbereich freuen können.

Experten sehen weiterhin attraktives Potenzial
Unabhängig von der heutigen Kurskorrektur bleibt die fundamentale Einschätzung für RTL positiv. Viele Analysten raten nach wie vor zum Kauf oder Halten der Aktie. Der Konsens sieht das mittlere Kursziel deutlich über dem aktuellen Niveau, was eine rechnerische Upside von rund 14 Prozent impliziert. Besonders für Value Anleger könnte das deutlich gesunkene Kursniveau nach dem Dividendenabschlag nun neue Einstiegschancen bieten, da die Bewertung des Medienhauses im Branchenvergleich als sehr günstig gilt.

Fazit: Keine Panik bei RTL Anlegern
Der heutige Einbruch ist kein Anzeichen für eine Krise im Unternehmen, sondern schlicht die Folge einer der höchsten Dividendenausschüttungen im deutschen Markt. Die RTL Aktie bleibt ein stabiler Wert für Dividendenjäger, die nun von einem optisch niedrigeren Einstiegspreis profitieren könnten. Wer die Aktie gestern im Depot hatte, findet den vermeintlichen Verlust in Kürze als Gutschrift auf seinem Verrechnungskonto wieder.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Trump: USA erwägen Truppenreduzierung in Deutschland Hauptdiskussion
2 Ölpreis zieht an - Trump droht dem Iran erneut Hauptdiskussion
3 Zahl der Geburten in Deutschland auf niedrigstem Stand der Nachkriegszeit Hauptdiskussion
4 KI-Nutzung in Deutschland nimmt rasant zu Hauptdiskussion
5 Klingbeil plant härtere Gangart gegen Steuerbetrüger Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
DHL Aktie schießt nach oben: Überraschender Express Boom …

17:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ford-Aktie im Fokus: Einstieg ins Rüstungsgeschäft geplant – US-…

16:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

AWS-Boom entfesselt: Warum Amazon jetzt durchstartet

14:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Starke Zahlen liefern neuen Rückenwind für Tech-Giganten

14:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Geldmaschine explodiert: Alphabet überrascht selbst Experten

14:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Die Facebook- und WhatsApp-Mutter Meta Platforms hat Anlegern die…

13:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ölmarkt unter Spannung: ExxonMobil vor Quartalszahlen

13:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kritische Tage für TUI: Jetzt entscheidet sich die Richtung

13:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer