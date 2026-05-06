Drängt aus dem Schatten von Nvidia

AMD zündet nach bärenstarken Zahlen Kursfeuerwerk 06.05.2026, 11:00 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Drängt aus dem Schatten von Nvidia: AMD zündet nach bärenstarken Zahlen Kursfeuerwerk
© Jensen Art Co auf Pixabay (Symbolbild)
Advanced Micro Devices (AMD) präsentierte am gestrigen Dienstag (05. Mai) die Ergebnisse des 1. Quartals 2026. Mit den im Februar veröffentlichten Daten für das 4. Quartal 2025 fremdelte der Markt ein wenig. Wie würde er auf die Daten für das März-Quartal reagieren? Die erste Reaktion lässt zumindest vermuten, dass man nicht so unzufrieden war. Die Aktie ging nachbörslich durch die Decke.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Advanced Micro Devices 356,63 EUR +17,26 % TTMzero RT

AMD – Aktie zündet nach bärenstarken Daten Kursfeuerwerk

Schauen wir uns einmal die Daten genauer an, die für das nachbörsliche Kursfeuerwerk verantwortlich sind. AMD vermeldete den Umsatz für das 1. Quartal 2026 mit 10,253 Mrd. US-Dollar, nach 7,438 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal 2025. Das Umsatzplus beträgt entsprechend 38 Prozent und lag damit deutlich über dem des Vorquartals. Zum Vergleich: AMD verzeichnete von Q4 / 2024 auf Q4 / 2025 ein Plus von 34 Prozent beim Umsatz. Auch auf der Ergebnisseite gab es nichts zu beanstanden. Der Chipkonzern veröffentlichte für das 1. Quartal 2026 einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 1,383 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 0,84 US-Dollar), nach einem Gewinn in Höhe von 0,709 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS in Höhe von 0,44 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal. AMD vermeldete zudem für das 1. Quartal 2026 einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn (non-GAAP) in Höhe von 2,265 Mrd. US-Dollar (EPS 1,37 US-Dollar), nach 1,566 Mrd. US-Dollar (EPS 0,96 US-Dollar) im 1. Quartal 2025.

Advanced Micro Devices Aktienchart

Das Geschäft mit Chips für Rechenzentren gewann im Vergleich zum Vorquartal (4. Quartal 2025) weiter an Fahrt. AMD verzeichnete im 1. Quartal 2026 in diesem Segment einen Umsatz in Höhe von 5,8 Mrd. US-Dollar. Das Plus beträgt im Vergleich zum 1. Quartal 2025 satte 57 Prozent. Und auch hier der Vergleich zum Vorquartal: Von Q4 / 2024 auf Q4 / 2025 legten die Umsätze des Segments „nur“ um 39 Prozent zu.

AMD mit starkem Ausblick auf das laufende Quartal

AMD prognostiziert für das laufende Quartal einen Umsatz in Höhe von 11,2 Mrd. US-Dollar +/- 300 Mio. US-Dollar. 

Was macht die AMD-Aktie?

Die starken Zahlen und der starke Ausblick bildeten die Basis für einen knackigen Kursanstieg der AMD-Aktie (WKN: 863186 | ISIN: US0079031078 | Ticker-Symbol: AMD). Sollte sich der Vorstoß über die 400 US-Dollar manifestieren, wäre das ein weiteres starkes Kaufsignal. Allerdings: Die Aktie notiert auf einem exponierten Niveau. Gewinnmitnahmen können jederzeit einsetzen. Sollte es unter die 350 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
VY3MC5
Ask: 1,65
Hebel: 18
mit starkem Hebel
VY2BBJ
Ask: 5,90
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VY3MC5 VY2BBJ. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 WDH/ROUNDUP/Merz: Deutschland wird bis 2035 grundlegend anders Hauptdiskussion
2 Israel kauft zwei neue Kampfjet-Staffeln von Boeing und Lockheed Martin Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: Trump will 'weit mehr' als 5.000 Soldaten abziehen Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: USA kündigen Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland an Hauptdiskussion
5 1,6 Millionen Syrer zurückgekehrt - nur wenige aus Deutschland Hauptdiskussion
6 ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt MTU auf 'Kaufen' - Fairer Wert 445 Euro Hauptdiskussion
7 Trump: USA erwägen Truppenreduzierung in Deutschland Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Einmal mehr enttäuschend: PayPal nach Zahlen auf Talfahrt

10:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ferrari-Aktie unter Druck: Trotz starker Zahlen kippt die Stimmung

Gestern 20:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

300 Prozent Rally: Droht jetzt der Absturz bei LPKF?

Gestern 19:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Stellenabbau und Milliardenplan: Was hinter PayPals überraschendem …

Gestern 18:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ebay im Visier: Gamestop greift an

Gestern 16:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

1.860 Jobs weg: BioNTech sorgt für Eklat

Gestern 16:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Führungswechsel bei SAP: 99 % für Obermann

Gestern 15:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Airbus-Aktie im Steilflug: Knackt der Flugzeugbauer jetzt die …

Gestern 14:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer