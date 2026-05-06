Einmal mehr enttäuschend

PayPal nach Zahlen auf Talfahrt 06.05.2026, 10:35 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Einmal mehr enttäuschend: PayPal nach Zahlen auf Talfahrt
© Julio Lopez auf Pexels (Symbolbild)
Der Bezahldienstleister PayPal wusste in der Vergangenheit nicht immer mit seinen Quartalszahlen zu überzeugen. Zuletzt wurden enttäuschende Quartalsberichte schon zu einer Art Tradition. Demnach waren die gestern (05. Mai) präsentierten Zahlen für das 1. Quartal 2026 keine allzu große Überraschung – einmal mehr fielen auch diese ambivalent aus. Die Reaktion des Marktes fiel entsprechend aus. Die untere Trendwende steht zur Disposition. Die PayPal-Aktie steht unter Druck.
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PayPal mit recht durchwachsenen Zahlen

PayPal gab den Umsatz im März-Quartal 2026 mit 8,353 Mrd. US-Dollar an, nach 7,791 Mrd. US-Dollar im März-Quartal 2025. Der Umsatzanstieg in Höhe von 7 Prozent wurde sogar noch recht wohlwollend zur Kenntnis genommen; betrug das Umsatzwachstum von Q4 / 2024 auf Q4 / 2025 doch lediglich 4 Prozent.

Paypal Aktienchart

Die Ergebnisseite offenbarte jedoch das Dilemma. PayPal wies für das 1. Quartal 2026 einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 1,113 Mrd. US-Dollar (gleichbedeutend mit einem EPS (earnings per share) in Höhe von 1,21 US-Dollar) aus. Der ausgewiesene Gewinn lag um 14 Prozent unter dem Wert aus dem entsprechenden Vorjahresquartal. PayPal veröffentlichte im 1. Quartal 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,287 Mrd. US-Dollar. Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) vermeldete PayPal für das 1. Quartal 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,234 Mrd. US-Dollar, nach 1,329  Mrd. US-Dollar im 1. Quartal 2025. Die operative Marge (non-GAAP) sank im Jahresvergleich kräftig von 20,7 Prozent auf 18,4 Prozent im aktuellen Berichtszeitraum. Der wichtige free cash flow lag im 1. Quartal 2026 mit 903 Mio. US-Dollar um 6 Prozent unter dem Wert aus dem Vorjahresquartal. Im 1. Quartal 2025 wurde ein free cash flow in Höhe von 964 Mio. US-Dollar ausgewiesen. Der schwache Ausblick auf das 2. Quartal 2026 sorgte für weiteren Unmut am Markt.

Chartanalyse – Trendwende kann sich nicht entwickeln

Die PayPal-Aktie (WKN: A14R7U | ISIN: US70450Y1038 | Ticker-Symbol: 2PP) geriet daraufhin unter Druck. Die Aktie war gerade im Begriff, die Trendwende zu manifestieren und sich oberhalb von 50 US-Dollar festzusetzen. In einer ersten Reaktion auf die Zahlen ging es auf den Kursbereich von 45 US-Dollar zurück. Sollte auch diese Unterstützung nicht halten, darf ein Test des markanten Tiefs bei 40 US-Dollar nicht überraschen. Ein deutlicher Rücksetzer unter die Zone 40 US-Dollar / 38,5 US-Dollar würde wiederum eine Neubewertung der Lage notwendig machen. 

Bn-Redaktion/mt
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