Stellenabbau und Milliardenplan

Was hinter PayPals überraschendem Umbau steckt 05.05.2026, 18:42 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Handy mit Paypal in Hand
© Paypal 2026
PayPal legt solide Quartalszahlen vor und zeigt wieder mehr Dynamik beim Wachstum. Gleichzeitig offenbaren die Ergebnisse zunehmenden Druck auf die Profitabilität. Anleger richten den Blick nun vor allem auf die strategische Neuausrichtung und den vorsichtigen Ausblick.
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Umsatz wächst wieder schneller

PayPal Holdings Inc. startet mit einem Umsatzplus in das Geschäftsjahr 2026. Der Nettoumsatz stieg im ersten Quartal um sieben Prozent auf 8,353 Mrd. US Dollar, währungsbereinigt lag das Wachstum bei fünf Prozent. Damit beschleunigte sich die Entwicklung gegenüber dem Vorquartal, in dem noch vier Prozent erreicht wurden. Das gesamte Zahlungsvolumen kletterte um elf Prozent auf 463,955 Mrd. US Dollar. Auch die Zahl der Transaktionen zog an und erreichte 6,475 Milliarden, ein Anstieg von sieben Prozent.

Gewinn unter Druck trotz starker Zahlen

Während Umsatz und Zahlungsvolumen zulegen, zeigt sich auf der Ertragsseite ein anderes Bild. Das operative Ergebnis sank um drei Prozent auf 1,488 Mrd. US Dollar. Die operative Marge fiel auf 17,8 Prozent nach 19,6 Prozent im Vorjahr. Unter dem Strich verdiente PayPal 1,113 Mrd. US Dollar, ein Rückgang von 14 Prozent. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,21 US Dollar. Der Free Cashflow betrug 903 Mio. US Dollar und lag damit unter dem Vorquartal.

Venmo wächst, Kerngeschäft schwächelt

Ein differenzierter Blick zeigt Verschiebungen im Geschäft. Während das margenstarke Online Branded Checkout nur um zwei Prozent zulegte, überzeugte Venmo mit einem Wachstum von 14 Prozent. Diese Entwicklung wird genau beobachtet, da sie Hinweise auf die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Rivalen wie Visa, Mastercard, American Express sowie Apple Pay, Google Pay, Stripe und Adyen liefert.

Radikaler Umbau und Sparprogramm

CEO Enrique Lores treibt einen umfassenden Umbau voran. PayPal strukturiert sich in drei Einheiten um, darunter eine eigenständige Venmo Sparte. Gleichzeitig plant das Unternehmen Einsparungen von mindestens 1,5 Milliarden US Dollar in den kommenden zwei bis drei Jahren. Teil dieser Strategie ist auch ein Stellenabbau von rund 20 Prozent der Belegschaft, was mehr als 4500 Jobs betreffen könnte. Die Mittel sollen verstärkt in Technologie und künstliche Intelligenz fließen.

Schwacher Ausblick belastet die Aktie

Trotz solider Quartalszahlen reagiert die PayPal Aktie negativ. Für das laufende Quartal erwartet das Unternehmen einen Rückgang des bereinigten Gewinns je Aktie um rund neun Prozent. Die Jahresprognose bleibt zwar bestehen, doch Analysten sehen kurzfristig weiter Herausforderungen. Im Wettbewerb mit Fintechs wie Block, Coinbase oder Klarna bleibt der Druck hoch, nachhaltiges Wachstum zu liefern und die Margen zu stabilisieren.

Bn-Redaktion/tb
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