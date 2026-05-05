Siemens-Power im DAX

Aktie knackt wichtige Marke – Stehen Siemens und Siemens Energy vor dem nächsten Ausbruch? 05.05.2026, 13:57 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Siemens
© Bild von Siemens AG
Die Siemens-Familie dominiert am heutigen Dienstag das Geschehen im deutschen Leitindex. Während der DAX insgesamt freundlich tendiert, setzen sich die Schwergewichte Siemens AG und Siemens Energy mit deutlichen Kursgewinnen an die Spitze des Marktes. Besonders beeindruckend zeigt sich die Siemens-Mutter: Das Papier klettert am frühen Nachmittag um satte 3,75 Prozent auf 258,25 Euro und lässt damit den gestrigen Schlusskurs weit hinter sich. Anleger scheinen nach einer kurzen Verschnaufpause wieder massiv Vertrauen in den Technologie-Riesen zu fassen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Siemens 258,73 EUR +4,02 % Baader Bank
Siemens Energy 181,85 EUR +2,65 % Baader Bank

Siemens AG: Das Schwergewicht übernimmt die Führung
Mit einem Börsenwert von rund 190 Milliarden Euro ist Siemens aktuell die unangefochtene Nummer eins im DAX. Dass die Aktie heute so kräftig zulegt, liegt nicht nur an der allgemeinen Marktstimmung, sondern auch an der starken Positionierung in den Bereichen Automatisierung und Digitalisierung. Der heutige Kurssprung führt das Papier wieder näher an sein 52-Wochen-Hoch von 275,75 Euro heran. Händler berichten von einer hohen Nachfrage, da Siemens als Profiteur der globalen industriellen Modernisierungswelle gilt. Mit einer Indexgewichtung von über 9 Prozent zieht Siemens den DAX heute quasi im Alleingang nach oben.

Siemens Energy: Die Rekordjagd geht in die dritte Runde
Nicht weniger spektakulär präsentiert sich die Tochter Siemens Energy. Die Aktie verbucht den dritten Gewinn-Tag in Folge und notiert aktuell bei 178,92 Euro. Damit setzt sich die fulminante Erholung fort, die das Papier seit seinem 52-Wochen-Tief bei rund 70 Euro hingelegt hat. Siemens Energy ist mittlerweile zum drittwertvollsten Unternehmen im DAX aufgestiegen und bringt stolze 151 Milliarden Euro auf die Börsenwaage. Das Vertrauen in die Energiewende-Story und die Sanierung der Windkraft-Sparte Gamesa scheint bei den Investoren endgültig zurückgekehrt zu sein.

Analysten-Check: Wie viel Luft ist noch nach oben?
Trotz der jüngsten Kursrallye sehen viele Experten das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Für die Siemens AG rückt nun das Kursziel von 280 Euro in den Fokus, sofern das aktuelle Momentum anhält. Bei Siemens Energy blicken Anleger gespannt auf die psychologisch wichtige Marke von 190 Euro. Da beide Titel heute im oberen Drittel des DAX rangieren, ist die technische Lage äußerst positiv. Kurzfristige Gewinnmitnahmen sind nach derart starken Tagen zwar immer möglich, doch der fundamentale Rückenwind durch volle Auftragsbücher scheint derzeit zu überwiegen.

Fazit: Doppelpack sorgt für DAX-Partystimmung
Für Aktionäre der Siemens-Gruppe ist der heutige Handelstag ein voller Erfolg. Die Kombination aus der Stabilität des Mutterkonzerns und der Wachstumsfantasie bei Siemens Energy erweist sich als unschlagbares Doppel für das Depot. Solange der DAX sein aktuelles Niveau verteidigt, bleibt der Weg für beide Siemens-Titel nach oben frei. Wer auf deutsche Technologie-Exzellenz setzt, kommt an diesem Duo derzeit kaum vorbei.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MN7ZKV
Ask: 1,28
Hebel: 19
mit starkem Hebel
MN7VDB
Ask: 3,98
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MN7ZKV MN7VDB. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Israel kauft zwei neue Kampfjet-Staffeln von Boeing und Lockheed Martin Hauptdiskussion
2 ROUNDUP: Trump will 'weit mehr' als 5.000 Soldaten abziehen Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: USA kündigen Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland an Hauptdiskussion
4 1,6 Millionen Syrer zurückgekehrt - nur wenige aus Deutschland Hauptdiskussion
5 ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt MTU auf 'Kaufen' - Fairer Wert 445 Euro Hauptdiskussion
6 Trump: USA erwägen Truppenreduzierung in Deutschland Hauptdiskussion
7 Ölpreis zieht an - Trump droht dem Iran erneut Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax ringt um Comeback: Münchener Rück – Einstiger Fels in der …

13:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Unicredit-Angriff auf die Commerzbank: Offizielles Gebot ist da – …

13:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall nach Eckdaten: Rüstungsaktie könnte auf 1.000 Euro …

12:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Palantir einmal mehr mit Knaller-Zahlen: Kursfeuerwerk bleibt zunä…

10:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Allianz unter 380 Euro: Korrektur-Alarm vor der Rekord-Dividende…

Gestern 17:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Continental-Aktie unter Druck: Warum der 5-Prozent-Rutsch kein Grund…

Gestern 17:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall greift wieder an: Startet jetzt die 1.500-Euro-Rallye …

Gestern 17:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Goldpreis in entscheidender Phase: Agnico Eagle Mines mit …

Gestern 13:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer