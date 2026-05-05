1.860 Jobs weg

BioNTech sorgt für Eklat 05.05.2026, 16:18 Uhr Jetzt kommentieren: 0

1.860 Jobs weg: BioNTech sorgt für Eklat
© BioNTech
BioNTech steht vor einem tiefgreifenden Umbruch. Während Stellenabbau und Standortschließungen Kritik auslösen, treibt der Konzern gleichzeitig seine Onkologie-Offensive voran. Neue Studiendaten und Milliardeninvestitionen zeigen, wie stark sich die Strategie verschiebt.
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BioNTech 81,80 EUR -3,76 % Baader Bank
Bristol-Myers Squibb 48,69 EUR -0,79 % Baader Bank

Sparkurs trifft Standorte hart

Der Biotechnologiekonzern BioNTech plant die Schließung mehrerer Produktions- und Forschungsstandorte, darunter Idar-Oberstein, Marburg, Singapur und die früheren CureVac-Standorte. Insgesamt könnten bis zu 1.860 Stellen wegfallen, etwa 820 davon bei CureVac. Der traditionsreiche Standort Tübingen soll bis Ende 2027 geschlossen werden.

Das Management begründet die Maßnahmen mit Überkapazitäten, sinkender Auslastung und Kostendruck. Langfristig sollen Einsparungen von bis zu rund 500 Millionen Euro jährlich erzielt werden. Parallel prüft BioNTech auch den Verkauf einzelner Standorte.

Schwache Zahlen und hohe Kosten

Die aktuellen Geschäftszahlen verdeutlichen den Druck. Im ersten Quartal 2026 lag der Umsatz bei 118,1 Mio. € nach 182,8 Mio. € im Vorjahr. Der Nettoverlust stieg auf 531,9 Mio. € bei einem Ergebnis je Aktie von minus 2,10 €. Hauptgrund bleibt der Rückgang im Covid-19-Geschäft.

Gleichzeitig steigen die Investitionen deutlich. Allein die Forschungs- und Entwicklungskosten erreichten 557,0 Mio. €. Für das Gesamtjahr plant BioNTech Ausgaben von 2.200 Mio. € bis 2.500 Mio. €. Trotz dieser Belastung verfügt der Konzern über 16,8 Mrd. € an liquiden Mitteln.

Kritik an Übernahme wächst

Scharfe Kritik kommt aus der Politik. Boris Palmer wirft BioNTech vor, nach der Übernahme von CureVac falsche Erwartungen geweckt zu haben. "Erst kaufen, dann killen – das geht so nicht", erklärte er. Besonders kritisch bewertet er die Schließung des Standorts Tübingen nach dem Kauf für rund 1,25 Milliarden Dollar.

Auch der Betriebsrat spricht von einem Vertrauensbruch. Viele Forschungsprojekte seien bereits seit Monaten gestoppt, während klinische Studien zwar abgeschlossen, aber nicht weiterentwickelt werden sollten.

Milliardenwette auf Krebsforschung

Parallel baut BioNTech seine Onkologie-Pipeline massiv aus. Im Fokus steht der Wirkstoff Pumitamig, für den fünf neue zulassungsrelevante Studien gestartet wurden, unter anderem bei Lungenkrebs, Brustkrebs und Darmkrebs. Auch Kandidaten wie Gotistobart sowie mehrere Antikörper-Wirkstoff-Konjugate zeigen Fortschritte.

Das Unternehmen erwartet sechs wichtige Datenveröffentlichungen im Jahr 2026. Ziel bleibt, bis 2030 mehrere Krebsmedikamente zur Marktreife zu bringen. Kooperationen bestehen unter anderem mit Bristol Myers Squibb, Pfizer und Roche.

Strategie zwischen Risiko und Chance

Trotz Umbau setzt BioNTech auf langfristige Wertschöpfung. Ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1 Mrd. $ ist geplant, um die Kapitaleffizienz zu steigern. Für 2026 werden Umsätze zwischen 2.000 Mio. € und 2.300 Mio. € erwartet.

Für Anleger bleibt die Lage zwiespältig. Während die BioNTech-Aktie unter Druck steht, könnten Fortschritte in der Krebsforschung neue Impulse liefern. Auch Wettbewerber wie Moderna, Pfizer oder Merck sowie Biotech-ETFs rücken verstärkt in den Fokus.

 

Bn-Redaktion/ar
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