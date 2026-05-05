Airbus-Aktie im Steilflug

Knackt der Flugzeugbauer jetzt die magische 180-Euro-Marke? 05.05.2026, 14:29 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Airbus
© Bild von 宅-KEN auf Pixabay
Die Aktionäre von Airbus haben allen Grund zur Freude. Das Papier des europäischen Luft- und Raumfahrtkonzerns präsentiert sich in glänzender Verfassung und klettert im aktuellen Handelsverlauf deutlich nach oben. Mit einem Kurs von zuletzt 179,94 Euro kratzt Airbus nun unmittelbar an der psychologisch wichtigen Hürde von 180 Euro. Während der DAX insgesamt freundlich tendiert, zeigt Airbus eine solide relative Stärke und beendet damit die zähe Seitwärtsbewegung der letzten Wochen eindrucksvoll.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Airbus 176,71 EUR +0,65 % Baader Bank

Volle Auftragsbücher und Boeing-Sorgen beflügeln
Der aktuelle Aufwind kommt nicht von ungefähr. Während der US-Erzrivale Boeing weiterhin mit Produktionsverzögerungen und Qualitätsdebatten kämpft, festigt Airbus seine Position als verlässlicher Weltmarktführer. Erst kürzlich verdichteten sich die Anzeichen, dass Großkunden ihre Flottenstrategien zunehmend in Richtung der A320neo-Familie verlagern. Zudem sorgt die Erholung im Langstreckensegment für eine steigende Nachfrage nach dem A350, was Airbus eine enorme Planungssicherheit bis weit in das nächste Jahrzehnt hinein beschert.

Charttechnik: Das nächste Ziel fest im Blick
Aus technischer Sicht ist der heutige Anstieg ein wichtiges Signal. Das Papier hat sich erfolgreich aus der Konsolidierungszone gelöst und notiert nun im oberen Drittel des DAX. Sollte der Kurs den Sprung über die 180-Euro-Marke nachhaltig bestätigen, rückt das bisherige 52-Wochen-Hoch von 217,23 Euro wieder stärker in das Sichtfeld der Investoren. Händler berichten von einem hohen Kaufinteresse institutioneller Anleger, die Airbus als defensiven Wachstumswert schätzen. Die aktuelle Marktkapitalisierung von rund 138,5 Milliarden Euro unterstreicht zudem das enorme Gewicht des Konzerns, der im DAX auf einem starken fünften Platz rangiert.

Freie Bahn für weitere Gewinne?
Airbus scheint derzeit kaum zu bremsen zu sein. Die Kombination aus operativer Exzellenz und einem schwächelnden Wettbewerber spielt dem Konzern perfekt in die Karten. Anleger sollten nun beobachten, ob die Marke von 180 Euro zum Handelsschluss verteidigt werden kann. Gelingt dieser Sprung, könnte dies der Startschuss für eine neue Etappe der Rallye sein. Wer bereits investiert ist, lässt die Gewinne laufen; für Neueinsteiger bietet das aktuelle Momentum eine spannende Gelegenheit bei einem der stabilsten Player am europäischen Markt.

Bn-Redaktion/js
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