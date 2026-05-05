Führungswechsel bei SAP

99 % für Obermann 05.05.2026, 15:20 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Führungswechsel bei SAP: 99 % für Obermann
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SAP stellt die Weichen für die Zukunft neu. Mit einer wichtigen Personalentscheidung und milliardenschweren KI-Investitionen rückt der Konzern stärker in den Fokus der Märkte. Auch die Aktie zeigt erste Anzeichen einer Stabilisierung.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAP 148,53 EUR +1,19 % Baader Bank
DAX 24.266,71 PKT +1,52 % Ariva Indikation
Siemens Energy 182,59 EUR +3,07 % Baader Bank

Führungswechsel im Aufsichtsrat nimmt Form an
René Obermann wurde neu in den Aufsichtsrat von SAP gewählt. Auf der Hauptversammlung erhielt der 63-Jährige eine Zustimmung von über 99 Prozent. Bereits im kommenden Jahr soll er den Vorsitz übernehmen. Damit setzt der Dax-Konzern auf eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit Hintergrund in Technologie und Unternehmenssteuerung.

Lange Suche nach stabiler Nachfolge
Die Besetzung des Spitzenpostens hatte SAP über Jahre beschäftigt. Nach mehr als 20 Jahren trat Mitgründer Hasso Plattner 2024 ab. Der ursprünglich vorgesehene Nachfolger Punit Renjen wurde trotz Wahl in den Aufsichtsrat nicht eingesetzt. Unterschiedliche Vorstellungen über die Rolle des Vorsitzes führten zu einem Strategiewechsel. Übergangsweise übernahm Pekka Ala-Pietilä, dessen Mandat nun um ein Jahr verlängert wurde.

Milliardenoffensive bei Künstlicher Intelligenz
Parallel treibt SAP den Ausbau seiner KI-Kompetenzen voran. Mit der Übernahme von Prior Labs soll ein neues KI-Zentrum entstehen. In den nächsten vier Jahren plant der Konzern Investitionen von mehr als einer Milliarde Euro. Der Kaufpreis für das Start-up dürfte im mittleren dreistelligen Millionenbereich liegen. Ergänzend stärkt SAP mit Dremio und Reltio seine Dateninfrastruktur.

Technologie als Schlüssel für Wachstum
SAP integriert KI gezielt in bestehende Anwendungen für Finanzen, Lieferketten und Personal. Eigene Entwicklungen wie das Modell RPT-1 sollen vor allem bei Tabellendaten neue Maßstäbe setzen. Ziel ist es, Prognosen schneller und präziser zu erstellen. Gleichzeitig arbeitet der Konzern an KI-Agenten, die Geschäftsprozesse automatisieren und mehrere Systeme gleichzeitig nutzen können.

Aktie zeigt erste Erholungstendenzen
Die SAP-Aktie notiert aktuell bei 149,62 Euro nach zuvor 148,06 Euro. Damit ergibt sich ein Plus von 1,05 Prozent. Im Dax liegt das Papier auf Platz 11, während der Index insgesamt um 1,54 Prozent steigt. Trotz der Erholung bleibt der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 273,55 Euro erheblich. Mit einer Marktkapitalisierung von 172,87 Milliarden Euro bleibt SAP eines der Schwergewichte im DAX, direkt hinter Siemens.

 

Bn-Redaktion/ar
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