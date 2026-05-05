300 Prozent Rally

Droht jetzt der Absturz bei LPKF? 05.05.2026, 19:24 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Laser
© Bild von Michal Jarmoluk auf Pixabay
Die Aktie von LPKF sorgt weiter für extreme Bewegungen an der Börse. Während operative Zahlen schwach ausfallen, treibt ein technologischer Hoffnungsträger die Fantasie der Anleger. Gleichzeitig mehren sich Stimmen, die vor einer Überbewertung warnen.
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Name Aktuell Diff. Börse
LPKF Laser & Electronics 22,90 EUR +9,05 % Baader Bank

Schwacher Jahresauftakt belastet Zahlen

LPKF ist mit einem deutlichen Dämpfer in das Jahr 2026 gestartet. Der Umsatz lag im ersten Quartal bei 17,1 Mio. EUR nach 25,3 Mio. EUR im Vorjahr, was einem Rückgang von 32,4% entspricht. Das EBIT fiel mit -6,9 Mio. EUR erneut klar negativ aus nach -3,9 Mio. EUR im Vorjahr. Auch bereinigt lag das Ergebnis bei -5,7 Mio. EUR. Hauptgrund bleibt das schwache Solargeschäft, in dem Investitionszurückhaltung und fehlende Aufträge die Entwicklung bremsen. Immerhin zeigt der Auftragseingang mit 24,1 Mio. EUR eine positive Tendenz, die Book to Bill Ratio liegt bei 1,4.

Halbleiterfantasie rückt in den Fokus

Entscheidend für die weitere Entwicklung ist jedoch ein anderer Bereich. Im Segment Advanced Semiconductor Packaging konkretisieren sich Fortschritte. Das Unternehmen erwartet erste Produktionsaufträge bereits im zweiten Quartal 2026. Die LIDE Technologie, also Laser Induced Deep Etching, steht dabei im Mittelpunkt. Ergänzend baut LPKF sein Angebot um Prozesse wie Ablation, Bonding und Co Packaged Optics aus. Ziel ist eine deutlich höhere Wertschöpfung im wachstumsstarken Halbleitermarkt, der auch für Konzerne wie ASML, TSMC oder Intel zunehmend relevant wird.

Rally durch Spekulation getrieben

Parallel zu diesen Entwicklungen hat sich der Aktienkurs rasant bewegt. Innerhalb weniger Monate stieg die Aktie von unter 6 Euro auf über 23 Euro. Allein innerhalb von acht Handelstagen hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Auslöser war unter anderem ein Blogbeitrag zur Chipindustrie sowie verstärkte Diskussionen in sozialen Medien rund um die Glasbearbeitungstechnologie. Analysten sehen diese Bewegung kritisch und sprechen von einer stimmungsgetriebenen Rally ohne neue fundamentale Erkenntnisse.

Optimistische Szenarien bereits eingepreist

Selbst unter optimistischen Annahmen erscheint die Bewertung ambitioniert. Bei 5 bis 6 Kunden und ersten Aufträgen könnte der Umsatzbeitrag 2027 rund 35 Mio. EUR erreichen. Für 2028 wären etwa 80 Mio. EUR aus LIDE Systemen sowie zusätzliche 10 Mio. EUR aus ergänzenden Technologien denkbar. Langfristig könnten mehr als 100 Systeme jährlich verkauft werden und ein Umsatz von über 200 Mio. EUR erzielt werden. Dennoch sehen Analysten das aktuelle Kursniveau bereits als ambitioniert an.

Risiken bleiben trotz Zukunftschancen

Trotz technologischer Perspektiven bleibt die operative Lage angespannt. Der Umsatz sank 2025 auf 115 Millionen Euro, der Nettoverlust lag bei 14,3 Millionen Euro. Der Auftragsbestand fiel auf 27 Millionen Euro. Gleichzeitig signalisiert die Charttechnik eine überhitzte Lage mit einem RSI von über 82. Für Anleger bleibt die Situation damit ein Balanceakt zwischen Zukunftsfantasie im Halbleitersektor und kurzfristigen Risiken durch schwache Fundamentaldaten.

Bn-Redaktion/tb
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