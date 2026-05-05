Dax ringt um Comeback

Münchener Rück – Einstiger Fels in der Brandung wird brüchig 05.05.2026, 13:24 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax ringt um Comeback: Münchener Rück – Einstiger Fels in der Brandung wird brüchig
© BN
Der Dax ringt nach dem schwachen Auftakt am heutigen Dienstag um ein Comeback. Gestern ging es für den deutschen Leitindex kräftig nach unten, nachdem sich die Situation im Nahen und Mittleren Osten verschärfte.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Münchener Rück 509,30 EUR +0,18 % Baader Bank
DAX 24.366,68 PKT +1,94 % Ariva Indikation

Die Situation rund um die Straße von Hormus drohte gestern, weiter zu eskalieren. Trotz leichter Beruhigung ist die „Kuh noch nicht vom Eis“. Die Ölpreise verharren in Habachtstellung. Brent Öl und WTI Öl notieren zur Stunde auf exponierten Niveaus. Die Situation am Ölmarkt heizt die Renditen an – ein bereits seit Wochen vertrautes Bild. So kehrten die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen über die wichtige Marke von 4,4 Prozent zurück. Das belastet die Stimmung an den Aktienmärkten enorm. 

Mit der Rückkehr über die 24.000er Marke gelang dem Dax dennoch zunächst eine wichtige Entlastung bzw. Entspannung. Allerdings kommt das Kursniveau im Verlauf des Tages noch auf den Prüfstand. So werden in den USA wichtige Konjunkturdaten erwartet. Die Marktakteure warten dabei nicht zuletzt auf den ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor für April. Ein Tagesschluss jenseits der 24.000er Marke wäre im Hinblick auf die charttechnische Stabilität eminent wichtig. 

Neben einer Reihe von wichtigen Konjunkturdaten stehen Quartalsberichte im Fokus der Marktakteure. So legte Dax-Wert Rheinmetall gestern Eckdaten zum 1. Quartal vor. Die detailliierten Ergebnisse werden am 07. Mai vermeldet. Bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen unseres heutigen Protagonisten Münchener Rück werden noch ein paar Tage vergehen. Der Rückversicherer hat die Veröffentlichung für den 12. Mai 2026 angekündigt.

Münchener Rück Aktienchart

Münchener Rück - Einstiger Fels in der Brandung wird brüchig

Die Aktie der Münchener Rück gilt als Fels in der Brandung. In unsicheren Börsenphasen schätzen Anleger und Investoren die Aktie. Seit einiger Zeit bröckelt die Herrlichkeit. Der einstige Fels in der Brandung ist brüchig geworden. Wir haben einen 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht, um die aktuelle Konstellation adäquat darzustellen.

Seit Wochen dominiert im Chart der Münchener Rück (Munich Re) (WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker-Symbol: MUV2) eine breit angelegte Seitwärtsbewegung. Während auf der Oberseite der markante Widerstandsbereich 560 Euro / 565 Euro limitiert, steht auf der Unterseite die Unterstützungszone um 505 Euro im Fokus. 

Die Aufgabenstellung ist klar definiert: Die Ergebnisse sollten besser gut werden, um der Aktie den notwendigen Schwung zu verleihen, um die 565 Euro zu überspringen und die Handelsspanne in Richtung 600 Euro aufzulösen. Ein Rücksetzer unter die 505 Euro könnte hingegen fatale Konsequenzen nach sich ziehen und der Aktie die Tür in Richtung 450 Euro öffnen.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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