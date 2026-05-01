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Meta Platforms nach Zahlen

Aktie taumelt Debakel entgegen 01.05.2026, 09:08 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Meta Platforms nach Zahlen: Aktie taumelt Debakel entgegen
© Bild: istockphoto.com/Derick Hudson
Der Facebook-Mutterkonzern Meta Platforms legte am Mittwoch (29. April, nach Handelsschluss in den USA) die Ergebnisse für das 1. Quartal 2026 vor. Der Markt war ob der Relevanz der Daten im Vorfeld einigermaßen angespannt. Die erste Reaktion auf die Zahlen lässt vermuten, dass die Marktakteure offenkundig nicht ganz so zufrieden waren.
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Name Aktuell Diff. Börse
Meta Platforms (A) 611,62 USD -0,89 % London

Meta Platforms – Aktie nach Zahlen massiv unter Druck

Dabei legte Meta recht beeindruckende Quartalszahlen vor, patzte aber in einem Punkt – den Kosten. Der Internetkonzern beeindruckte beim Umsatzwachstum. Für den aktuellen Berichtszeitraum wies Meta ein Umsatzwachstum in Höhe von 33 Prozent aus. Der Umsatz stieg auf 56,311 Mrd. US-Dollar; nach 42,314 Mrd. US-Dollar in Q1 / 2025

Auch auf der Ergebnisseite wusste Meta zu gefallen. Das Unternehmen vermeldete für das 1. Quartal 2026 einen Gewinn in Höhe von 26,773 Mrd. US-Dollar. Das entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 10,44 US-Dollar. Im 1. Quartal 2025 belief sich der Gewinn auf 16,644 Mrd. US-Dollar (EPS in Höhe von 6,43 US-Dollar). Meta vermeldete den free cash flow für das 1. Quartal 2026 mit 12,386 Mrd. US-Dollar, nach 10,334 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal 2025.

Ausblick auf das 2. Quartal 2026 und Gesamtjahr 2026

Meta Platforms erwartet für das laufende Quartal einen Umsatz in Höhe von 58 Mrd. US-Dollar bis 61 Mrd. US-Dollar.

Für das Gesamtjahr 2026 rechnet Meta zwar unverändert mit Gesamtausgaben in einer Range von 162 Mrd. US-Dollar bis 169 Mrd. US-Dollar, die darin enthaltenen Investitionsausgaben werden nun aber mit 125 Mrd. US-Dollar bis 145 Mrd. US-Dollar erwartet, nach zuvor 115 Mrd. US-Dollar bis 135 US-Dollar. In diesem Punkt fließen unter anderem zusätzliche Kosten für Rechenzentren etc. ein. Diese Verschiebung innerhalb der Ausgaben verhagelte maßgeblich die Stimmung.

Chartanalyse

Aktie taumelt Debakel entgegen

Die Meta-Aktie (WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027 | Ticker-Symbol: FB2A) reagierte mit einem veritablen Schwächeanfall auf die Daten. Und dieser Schwächeanfall kam aus charttechnischer Sicht zur Unzeit, hatte die Aktie doch gerade den markanten Widerstandsbereich von 670 US-Dollar / 700 US-Dollar vor Augen, inkl. der dort verlaufenden 200-Tage-Linie. Mit dem Rücksetzer auf 600 US-Dollar hat die Aktie nun erst einmal den Kontakt verloren. Gleichzeitig richten sich die bangen Blicke nun auf die Unterseite. Sollte die Meta-Aktie den vergleichsweise stark ausgebauten Unterstützungsbereich um 600 US-Dollar aufgeben müssen, ist auf der Unterseite Obacht geboten. Im schlimmsten Fall würde eine Ausdehnung der Korrektur auf 520 US-Dollar (März-Tief) drohen.

Bn-Redaktion/mt
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