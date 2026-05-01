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BASF nach Zahlen

Entfesselt die Aktie jetzt endlich die Mega-Rallye? 01.05.2026, 09:44 Uhr Jetzt kommentieren: 0

BASF nach Zahlen: Entfesselt die Aktie jetzt endlich die Mega-Rallye?
© Bild: istockphoto.com/Victor Golmer
BASF legte am 30. April die Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026 vor. Obgleich nicht alles Gold war, was da glänzte, zeigte sich der Markt mit den Zahlen durchaus zufrieden. Die Reaktion der Aktie fiel leicht positiv aus, dennoch gelang es BASF nicht, die Tür auf der Oberseite endlich aufzustoßen und die Mega-Rallye zu entfesseln, die „eigentlich“ in der Aktie schlummert.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 24.297,53 PKT +1,97 % Ariva Indikation
BASF 54,67 EUR +1,92 % Gettex

BASF mit robusten Zahlen

Der große Ausbruch blieb aus. Die BASF-Aktie (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS) notiert noch immer unterhalb der Marke von 55 Euro. Dazu später mehr, blicken wir zunächst auf die Zahlen.

BASF vermeldete für das 1. Quartal 2026 einen Umsatz in Höhe von 16,020 Mrd. Euro; nach 16,509 Mrd. Euro im 1. Quartal 2025. Das EBITDA vor Sondereinflüssen belief sich im aktuellen Berichtszeitraum auf 2,356 Mrd. Euro, nach 2,495 Mrd. Euro im 1. Quartal 2025. Das ist ein Rückgang von 5,6 Prozent. Das EBITDA entwickelte sich hingegen im Jahresvergleich positiv und wurde mit 2,186 Mrd. Euro angegeben, nach 2,070 Mrd. Euro im Vorjahresquartal. Das Ergebnis nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen legte auf 0,927 Mrd. Euro zu, nach 0,808 Mrd. Euro im Vorjahresquartal. Der wichtige free cash flow verbesserte sich, blieb aber mit -1,375 Mrd. Euro negativ. Im 1. Quartal 2025 wurde ein free cash flow in Höhe -1,798 Mrd. Euro ausgewiesen.

Aktienchartanalyse

Ausblick 2026 bestätigt

BASF bestätigte im Rahmen der Quartalszahlenveröffentlichung noch einmal die Prognose für das Gesamtjahr und erwartet unverändert ein EBITDA vor Sondereinflüssen zwischen 6,2â€¯Mrd.â€¯Euro und 7,0â€¯Mrd.â€¯Euro. BASF erwartet zudem für das laufende Jahr einen free cash flow in einer Spanne von 1,5 Mrd. Euro bis 2,3 Mrd. Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

In einer ersten Reaktion auf die Zahlen bestätigten die Analysten der Schweizer UBS ihr Votum „neutral“ für die BASF-Aktie. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 52 Euro.

Zusammengefasst

Die BASF-Zahlen fanden durchaus Anklang, obgleich das so wichtige Kaufsignal noch auf sich warten lässt. Der Druck auf den Widerstandsbereich von 55 Euro ist aber enorm. Ein Ausbruch scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Der obere Chart zeigt es: Ein Ausbruch über die 55 Euro würde der Aktie weiteres Kurspotenzial eröffnen. Auf mittlere bis lange Sicht wäre dann auch eine Bewegung auf 70 Euro möglich.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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