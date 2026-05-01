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Analysten drehen bei Bayer auf – kommt jetzt die Trendwende?

Kaufempfehlungen häufen sich: Warum die Bayer-Aktie plötzlich wieder im Fokus steht 01.05.2026, 14:39 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Analysten drehen bei Bayer auf – kommt jetzt die Trendwende? Kaufempfehlungen häufen sich: Warum die Bayer-Aktie plötzlich wieder im Fokus steht
© Symbolbild von Bayer
Die Bayer-Aktie rückt zurück ins Zentrum der Analysten. Im April überwiegen die positiven Einschätzungen deutlich – ein Signal, das am Markt für Aufmerksamkeit sorgt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Novartis 146,70 USD +0,73 % Nasdaq OTC
Merck 129,02 USD -2,86 % Nasdaq OTC
BASF 54,67 EUR +1,92 % Gettex
Bayer 44,65 USD +0,35 % Nasdaq OTC
Johnson & Johnson 228,38 USD -0,65 % Nasdaq
Pfizer 26,44 USD -0,99 % Nasdaq

Bayer im Analysten-Check: Stimmungsumschwung mit Signalwirkung

Im vergangenen Monat haben zahlreiche Analystenhäuser die Bayer-Aktie intensiv bewertet und dabei auffällig häufig Kaufempfehlungen ausgesprochen. Nach einer langen Phase der Unsicherheit, geprägt von Rechtsstreitigkeiten und operativen Herausforderungen, scheint sich die Wahrnehmung langsam zu verschieben. Mehrere Experten verweisen auf ein attraktives Bewertungsniveau sowie Fortschritte im Kerngeschäft, insbesondere im Agrarbereich und bei verschreibungspflichtigen Medikamenten.

Die Einschätzungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem sich der gesamte Gesundheits- und Chemiesektor neu sortiert. Wettbewerber wie BASF, Merck KGaA oder auch internationale Schwergewichte wie Pfizer, Johnson und Johnson sowie Novartis stehen ebenfalls im Fokus institutioneller Investoren. Bayer könnte dabei von einer allgemeinen Sektorrotation profitieren, die defensive Geschäftsmodelle wieder stärker in den Blick rückt.

Zwischen Rechtsrisiken und strategischem Umbau

Trotz der zunehmenden Zuversicht bleibt die Lage komplex. Die Altlasten aus Glyphosat-Klagen in den USA sind weiterhin ein Unsicherheitsfaktor, der in nahezu jeder Analyse thematisiert wird. Gleichzeitig arbeitet der Konzern an einem tiefgreifenden Umbau, der Effizienzsteigerungen und eine klarere strategische Ausrichtung zum Ziel hat. Marktbeobachter sehen hierin eine Chance, aber auch ein Risiko, da die Umsetzung Zeit und Kapital bindet.

Im Vergleich zu anderen DAX-Konzernen wie Siemens Healthineers oder Fresenius wirkt Bayer derzeit stärker von externen Faktoren abhängig. Dennoch erkennen einige Analysten gerade darin ein überdurchschnittliches Kurspotenzial, sollte es gelingen, die offenen Baustellen zu adressieren.

Bn-Redaktion/jh
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