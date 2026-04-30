Ford-Aktie im Fokus

Einstieg ins Rüstungsgeschäft geplant – US-Regierung prüft Kooperation bei Verteidigungsprojekten 30.04.2026, 16:08 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Ford
© Foto von Dan Dennis auf Unsplash
Der US-Automobilgigant Ford steht offenbar vor einer historischen Erweiterung seines Geschäftsmodells. Wie die Konzernleitung am späten Mittwochabend (29. April) im Rahmen der Bilanzkonferenz bekannt gab, befindet sich das Unternehmen in frühen Gesprächen mit der US-Regierung über verschiedene Verteidigungsprojekte. Damit signalisiert Ford die Bereitschaft, eine deutlich größere Rolle im militärisch-industriellen Komplex der USA einzunehmen – eine Entwicklung, die Erinnerungen an die massive Rüstungsproduktion während des Zweiten Weltkriegs wachruft.
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Pentagon sucht Hilfe bei Autobauern: Kapazitäten für den Ernstfall
Der Hintergrund dieser Gespräche ist der wachsende Druck auf die traditionelle US-Verteidigungsindustrie. Angesichts globaler Konflikte, insbesondere der Spannungen im Nahen Osten und der notwendigen Modernisierung der US-Streitkräfte, sind die klassischen Produktionskapazitäten stark beansprucht. Führende Militärvertreter suchen daher gezielt die Zusammenarbeit mit Massenherstellern wie Ford, um deren Expertise in der hocheffizienten Serienfertigung für die Produktion von Komponenten oder spezieller Hardware zu nutzen. Das Ziel: Die Abhängigkeit von wenigen großen Rüstungskonzernen wie Lockheed Martin oder General Dynamics zu verringern.

Strategischer Schwenk: Onshoring und Halbleiter-Sicherheit
Ford betonte gegenüber Investoren, dass der Konzern eine „überproportionale Rolle“ bei der Rückverlagerung kritischer Lieferketten (Onshoring) in die USA spielen will. Dies betreffe nicht nur militärische Projekte, sondern vor allem die Sicherung von Halbleitern in Industriequalität und kritischen Mineralien. In der aktuellen geopolitischen Lage sieht das Management hierin den kurzfristig größten Beitrag, den Ford für die nationale Sicherheit leisten kann. Analysten bewerten diesen Schritt als klugen Schachzug, um zusätzliche, staatlich garantierte Einnahmequellen zu erschließen und die industrielle Basis zu verbreitern.

Marktreaktion: Quartalszahlen schlagen Erwartungen massiv
Trotz der spannenden Rüstungs-Fantasie reagierte der Aktienmarkt am Donnerstag mit deutlichen Kursabschlägen. Dabei fielen die operativen Zahlen für das erste Quartal phänomenal aus. Dennoch notiert die Aktie aktuell bei rund 10 Euro, was einem Minus von 4,2 Prozent entspricht. Anleger scheinen die langfristigen Chancen der Verteidigungsprojekte noch gegen die kurzfristigen Herausforderungen im Elektroauto-Sektor und die allgemeine konjunkturelle Unsicherheit abzuwägen.

Bn-Redaktion/js
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