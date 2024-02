Allianz – Aktie am Scheideweg.

Unsere letzte Kommentierung zur Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) überschrieben wir am 19.02. mit „Seitwärtsbewegung mahnt zur Vorsicht.“. Die Aktie bewegte sich damals in einer ausgeprägten Handelsspanne seitwärts. Die Kursbereiche 247 Euro / 250 Euro auf der Oberseite sowie 240 Euro / 238 Euro auf der Unterseite dominierten das Handelsgeschehen.

Unmittelbar vor den Zahlen brach die Aktie über die Oberseite der Range aus. Der Vorstoß entwickelte Dynamik. Die Aktie lief in Richtung 260 Euro. Mit dem Kursanstieg spekulierte der Markt offenkundig auf eine positive Überraschung bei den Zahlen. Die Zahlen selbst fielen sehr robust aus, aber positive Überraschungen gab es dann unterm Strich doch wenige. Zudem wurde das eine oder andere (kleinere) Haar in der Suppe gefunden.

Zahlen im Fokus.

Die Allianz gab das operative Ergebnis im Jahr 2023 mit 14,746 Mrd. Euro an. Im Vergleich zum Jahr 2022 ist das ein Plus in Höhe von 6,7 Prozent. Auf die Anteilseigner entfiel in 2023 ein Gewinn in Höhe von 8,541 Mrd. Euro. Das ist ein Plus in Höhe von 33 Prozent gegenüber dem Vorjahr (6,421 Mrd. Euro). Der bereinigte Gewinn wurde für 2023 mit 9,101 Mrd. Euro angegeben, nach 6,984 Mrd. Euro in 2022.

Dividendenerhöhung und Aktienrückkaufprogramm

Die Allianz will für 2023 eine Dividende in Höhe von 13,80 Euro ausschütten. Das ist im Vergleich zum Jahr 2022 (Dividende 11,40 Euro) eine deutliche Anhebung um 21 Prozent. Zudem plant das Unternehmen ein neues Aktienrückkaufprogramm in einem Volumen bis zu einer Milliarde Euro. Der ein oder andere Marktakteur hegte hier allerdings die Erwartung, dass das Aktienrückkaufprogramm ein etwas höheres Volumen haben würde.

Kurzum.

Der (temporäre) Rücksetzer unter die 250 Euro bringt die Aktie zurück in die ehemalige Handelsspanne. Das vorherige Kaufsignal wurde neutralisiert. Der Aktie droht damit ein Fehlausbruch, sollte ihr es nicht schleunigst gelingen, das Ruder doch noch herumzureißen. Aus charttechnischer Sicht sollte es nun tunlichst nicht unter die Zone 240 Euro / 238 Euro gehen, anderenfalls müsste die Lage noch einmal neu bewertet werden.