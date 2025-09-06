Alphabet trotzt Milliardenstrafe, EU greift durch und Trump feuert zurück: Alphabet-Aktie legt zu, während Google Milliardenstrafe kassiert und Trump Zölle androht

Anzeige
Alphabet-Aktie legt zu, während Google Milliardenstrafe kassiert und Trump Zölle androht
© Symbolbild von Google
Die EU-Kommission verhängt eine historische Strafe gegen Google wegen wettbewerbswidriger Geschäftspraktiken. Trotz der Milliardenlast steigt die Alphabet-Aktie, doch Donald Trump droht bereits mit Handelsmaßnahmen.
Rekordstrafe gegen Google entfacht politische und wirtschaftliche Spannungen

Mit einer Geldbuße von fast drei Milliarden Euro bestraft die EU-Kommission das Technologieunternehmen Google für Wettbewerbsverstöße im Werbegeschäft. Laut Brüssel habe der Konzern eigene Angebote bei der Onlinewerbung bevorzugt und so andere Marktteilnehmer benachteiligt. Die Kommission fordert deshalb nicht nur eine finanzielle Sanktion, sondern verlangt auch konkrete Änderungen im Geschäftsgebaren. Sollte Google innerhalb von 60 Tagen keine Abhilfe schaffen, könnten tiefgreifende strukturelle Eingriffe folgen, bis hin zur Abspaltung einzelner Sparten.

Trotz dieser regulatorischen Belastung zeigt sich die Börse unbeeindruckt. Die Aktie des Mutterkonzerns Alphabet verzeichnete Kursgewinne. Marktbeobachter interpretieren die Strafe offenbar als kalkulierbare Größe und werten die angekündigte Berufung von Google als Zeichen dafür, dass der Konzern strategisch vorbereitet ist. Zudem schafft das klare Vorgehen der EU neue Rechtssicherheit, die Investoren offenbar positiv bewerten.

Trumps Zollwarnung trifft auf transatlantische Empfindlichkeiten

Der frühere US-Präsident Donald Trump reagierte mit deutlichen Worten. Über das soziale Netzwerk Truth Social verurteilte er das Vorgehen der EU als wirtschaftlich feindlich gegenüber amerikanischen Unternehmen. Er kündigte an, Strafzölle auf europäische Produkte prüfen zu lassen, falls die Entscheidung der Kommission nicht zurückgenommen werde. Dabei berief er sich auf bestehende Handelsgesetze, die weitreichende Vergeltungsmaßnahmen ermöglichen.

Diese Ankündigung trifft auf einen bereits belasteten transatlantischen Kontext. Der Handelskonflikt zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union ist seit Jahren von Zöllen auf Stahl, Automobile und landwirtschaftliche Produkte geprägt. Nun könnte der Streit um digitale Marktmacht das nächste Kapitel dieser Auseinandersetzung einleiten.

Globale Regulierungswelle trifft Big Tech

Die Strafe gegen Google steht nicht isoliert im Raum. Ähnliche Verfahren gegen marktbeherrschende Praktiken laufen derzeit in Kanada, Großbritannien und den Vereinigten Staaten selbst. Die Entscheidung der EU gilt deshalb als Signal für eine globale Neuordnung im Umgang mit digitalen Plattformen. Bereits 2018 war Google wegen Verstößen im Zusammenhang mit dem Android-Betriebssystem mit einer milliardenschweren Strafe belegt worden. Die aktuelle Maßnahme zeigt, dass Europa entschlossen bleibt, technologische Machtkonzentrationen zu begrenzen. Wird Trump seine Drohungen in handelspolitische Realität umsetzen oder gelingt eine diplomatische Deeskalation, bevor sich der Konflikt zuspitzt? Und wie stark wird sich Googles Werbegeschäft durch regulatorische Eingriffe tatsächlich verändern?

Bn-Redaktion/jh
