Jackpot?:
Kaum Aktien im Umlauf - Schon kleine Käufe könnten Kursausbruch auslösen
Amazon Aktie kurz vor 200€

Mega-Deal im Anmarsch? 18.08.2025, 18:18 Uhr

Amazon
© Symbolbild von Marques Thomas auf Unsplash
Amazon nähert sich mit seiner Aktie der 200-Euro-Marke und setzt gleichzeitig auf eine massive Expansion im Lebensmittelgeschäft. Prime-Mitglieder profitieren künftig von schneller Lieferung frischer Produkte ohne Zusatzkosten, während der Konzern Milliarden in Logistik und Skalierung investiert. Mit diesem Schritt stellt sich Amazon dem Wettbewerb mit Walmart, Kroger und Instacart und zielt darauf ab, den US-Lebensmittelmarkt nachhaltig zu prägen.
Amazon 197,74 EUR +0,15 % Quotrix Düsseldorf

Frischer Schub für die Aktie

Am Montag verzeichnete Amazon einen erneuten Kursanstieg und erreichte mit 197,24 Euro fast die runde Marke von 200 Euro. Während Anleger die Entwicklung der Notierung aufmerksam verfolgen, setzt der Konzern operativ zu einer strategischen Offensive im Lebensmittelgeschäft an – einem Bereich, der in den USA zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Prime-Mitglieder im Fokus: Lebensmittel im Schnelllieferprogramm

Amazon baut seinen Same-Day-Delivery-Service massiv aus und integriert nun auch frische Produkte wie Obst, Gemüse, Fleisch und Milchprodukte. Kunden können diese zusammen mit Elektronik oder Haushaltswaren in einem einzigen Warenkorb bestellen. Ab einem Bestellwert von 25 US-Dollar entfällt für Prime-Mitglieder die Liefergebühr. Ziel ist es, das Einkaufserlebnis durch eine nahtlose Kombination von Alltags- und Frischwaren deutlich zu verbessern. Um die Ausweitung möglich zu machen, plant Amazon, die Zahl der belieferten Städte von aktuell über 1.000 auf mehr als 2.300 bis Ende 2025 zu steigern. Für den logistischen Ausbau investiert der Konzern Milliardenbeträge.

Wettkampf um die Vorherrschaft im Lebensmittelhandel

Mit dieser Offensive tritt Amazon in ein hart umkämpftes Marktsegment ein. Konkurrenten wie Walmart und Kroger setzen auf ihre bestehenden Filialnetze, während Lieferdienste wie Instacart von einer reinen Zustelllogik ausgehen. Amazons Modell basiert dagegen auf einem zentralisierten, hoch automatisierten Logistiksystem, das Effizienz und Skalierbarkeit in den Vordergrund stellt. Die zentrale Frage im Wettbewerb lautet: Wer schafft es, die kostspielige Lieferung frischer Waren nachhaltig profitabel zu machen?

Milliardenmarkt mit Signalwirkung

Die Lebensmittelbranche zählt zu den größten Konsumsektoren der USA – und genau hier setzt Amazon an, um seine Marktstellung über den E-Commerce hinaus weiter auszubauen. Mit der geplanten Expansion positioniert sich der Konzern nicht nur als Online-Händler, sondern als ernstzunehmender Komplettanbieter für den täglichen Bedarf. Anleger und Wettbewerber blicken gleichermaßen gespannt darauf, ob Amazon die nächste Wachstumsstufe im hart umkämpften Lebensmittelgeschäft erfolgreich zünden kann.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0)
