Amazon Rekordumsätze

20.02.2026, 17:45 Uhr

Der Online- und Cloud-Konzern Amazon hat einen historischen Meilenstein erreicht und Walmart als umsatzstärkstes Unternehmen der Welt entthront. Treiber dieser Entwicklung ist vor allem das florierende IT-Infrastrukturgeschäft, das den Konzern nach über einem Jahrzehnt an die Spitze der globalen Umsatzrangliste katapultiert.
Ende einer langen Dominanz
Nach mehr als zehn Jahren der Dominanz muss der Einzelhandelsriese Walmart den ersten Platz räumen. Für das Ende Januar abgelaufene Geschäftsjahr meldete der Konzern Erlöse in Höhe von 713,2 Milliarden US-Dollar. Amazon hingegen verzeichnete für das Kalenderjahr 2025 einen Umsatz von 717 Milliarden US-Dollar. Damit krönt das Unternehmen, das 1994 als Online-Buchhändler in einer Garage in Seattle begann, ein rasantes Wachstum. In den vergangenen zehn Jahren stiegen die Erlöse von Amazon fast zehnmal so schnell wie die des Konkurrenten.

Cloud-Sparte als entscheidender Faktor
Der Erfolg basiert nicht allein auf dem klassischen Online-Handel, dessen Plattform monatlich 2,7 Milliarden Besuche verzeichnet. Ausschlaggebend für die neue Spitzenposition ist das Cloud-Geschäft Amazon Web Services (AWS). Ohne diesen Bereich, in dem Walmart nicht aktiv ist, hätte der Umsatz von Amazon im Jahr 2025 lediglich bei 588 Milliarden US-Dollar gelegen. Handelsexperten wie Kirthi Kalyanam von der Santa Clara University weisen darauf hin, dass der Konzern den Konkurrenten nicht im reinen Einzelhandelsgeschäft überholt habe, sondern durch die Erschließung von Rechenzentren als kritische Infrastruktur im Zeitalter der künstlichen Intelligenz.

Unterschiedliche Strategien im Handel
Beide Unternehmen, die ihren Hauptumsatz in den USA generieren, kämpfen weiterhin intensiv um die Marktanteile der Konsumenten. Während Walmart mit weltweit über 10.000 Filialen der größte stationäre Einzelhändler bleibt und zunehmend Erfolge beim Ausbau seines E-Commerce-Geschäfts verbucht, tut sich Amazon beim Aufbau eines physischen Filialnetzes schwerer – und das trotz der Übernahme der Supermarktkette Whole Foods im Jahr 2017.

Umsatzgröße vs. Marktwert
Der Titel des umsatzstärksten Unternehmens, den in der Vergangenheit auch Konzerne wie Exxon Mobil und General Motors trugen, ist oft mit verstärkter politischer Beobachtung und höheren Kundenerwartungen verbunden. An der Börse gelten jedoch andere Maßstäbe: Gemessen an der Marktkapitalisierung führt Nvidia mit 4,5 Billionen US-Dollar die globale Rangliste an, was mehr als dem Doppelten des Wertes von Amazon und dem Vierfachen von Walmart entspricht. Unternehmensgründer Jeff Bezos rangiert derzeit mit einem geschätzten, maßgeblich an Aktien gebundenen Vermögen von 228 Milliarden US-Dollar auf dem vierten Platz der reichsten Menschen der Welt.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
