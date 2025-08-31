Anzeige
+++Wie SuperBuzz am Freitag parabolisch durchstartete – und warum das erst der Anfang sein könnte+++
Amazon schliesst Vorzeigeprojekt fuer Industrieueberwachung

Amazon Monitron eingestellt – was hinter dem Aus des Wartungssystems steckt 31.08.2025, 13:35 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Amazon schliesst Vorzeigeprojekt fuer Industrieueberwachung: Amazon Monitron eingestellt – was hinter dem Aus des Wartungssystems steckt
© Symbolbild von Amazon
Aus einem geheimen Projekt wurde ein ambitioniertes Produkt, nun folgt das abrupte Ende. Amazon zieht bei Monitron die Reissleine – und laesst Fragen nach Strategie und Marktfokus offen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Amazon 195,81 EUR -0,01 % Lang & Schwarz

Technik mit Potenzial – und kurzer Lebensdauer

Im Herbst 2020 kursierten erste Berichte ueber ein internes Projekt namens Thor, das sich bei Amazon mit der fruehzeitigen Erkennung von Maschinenausfaellen beschaeftigte. Was damals noch als Geruecht galt, wurde wenige Monate spaeter Realitaet: Auf der Entwicklerkonferenz AWS reInvent stellte Amazon das Predictive Maintenance System Monitron vor. Es kombinierte Sensorik, Cloudanbindung und kuenstliche Intelligenz, um Temperatur- und Vibrationsdaten auszuwerten und Wartungsbedarfe fruehzeitig zu erkennen.

Zielgruppe waren Industrieunternehmen mit rotierenden Maschinen – etwa Pumpen, Motoren oder Kompressoren. Monitron versprach einfache Installation, niedrige Kosten und breite Einsetzbarkeit, ganz im Sinne einer Demokratisierung smarter Ueberwachungstechnologien.

Strategiewechsel bei AWS – und das stille Ende von Monitron

Doch knapp vier Jahre spaeter ist Schluss. Seit Oktober 2024 nimmt Amazon keine Neukunden mehr fuer Monitron an. Bestehende Nutzer koennen das System zwar weiterhin verwenden, doch Neuentwicklungen oder Erweiterungen sind nicht mehr vorgesehen. Auch der Support soll mittelfristig auslaufen. Amazon verweist auf alternative Loesungen im eigenen Cloudportfolio – ein Hinweis auf eine strategische Neujustierung innerhalb von AWS. Die Gruende fuer den Rueckzug bleiben vage. Wurde der Markt fuer industrielle Ueberwachungssysteme falsch eingeschaetzt? Oder hatte Monitron intern nicht den erhofften Erfolg? Fest steht: Mit dem Aus verliert AWS ein Produkt, das einst als technologische Speerspitze galt.

Amazon Aktie stabil – aber ohne Impulse

An der Boerse zeigt sich die Aktie von Amazon bislang unbeeindruckt. Mit einem Kurs von rund 229 US Dollar bewegt sich das Papier auf stabilem Niveau. Der Rueckzug aus einem Nischensegment wie Monitron duerfte kurzfristig keine fundamentalen Auswirkungen auf das Geschaeftsmodell haben. Dennoch koennte das Signalwirkung haben – insbesondere mit Blick auf andere Experimente im Industriebereich.

Was plant Amazon als naechstes?

Mit dem Ende von Monitron steht Amazon vor der Frage, wie stark man sich kuenftig in industriellen Vertikalen positionieren will. Folgt nun eine Konzentration auf Kerngeschaefte wie E Commerce und Cloud, oder bereitet sich der Konzern bereits auf neue Technologieoffensiven vor? Klar ist nur: Der Ausstieg aus Monitron duerfte nicht das letzte Kapitel in Amazons Innovationsgeschichte gewesen sein.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MK02QM
Ask: 1,05
Hebel: 18
mit starkem Hebel
MJ509U
Ask: 2,58
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MK02QM MJ509U. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
2 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
3 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
4 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
5 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
6 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
7 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Abseits von Barrick und Newmont: Dieser Gold-Silberproduzent …

10:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax bangt vor dem September. Ausblick auf die neue Woche

8:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Übernahmedruck steigt, aber die Prämie schmilzt dahin: BBVA versch…

Gestern 14:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Durchbruch bei Alzheimer – Biogen bringt Leqembi nach …

Gestern 14:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

US-Inflationsdaten stützen Dax: Infineon mit Rücksetzer zur Unzeit…

Gestern 8:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Marvell Technology: Land unter nach Zahlen. Aktie taumelt. Die nä…

Gestern 8:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Chip-Welt im Umbruch: TSMC hält Kurs

Freitag 18:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Krise bei Ford: EV-Pläne vs. Rückruf-Serie

Freitag 17:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer