Amazon vor der Entscheidung

03.09.2025, 14:26 Uhr

Amazon vor der Entscheidung: Neue Kursrallye oder knackiger Abverkauf?
© Foto von Sagar Soneji auf Pexels
Mit den durchwachsen ausgefallenen Q2-Daten konnte Amazon nicht wirklich punkten. Der Markt reagierte äußerst verschnupft auf die Daten.
Der durch die Zahlen initiierte Rücksetzer kam zudem aus charttechnischer Sicht zur Unzeit. Mittlerweile hat sich der Staub etwas gelegt. Die Amazon-Aktie konnte einen Großteil der zuvor erlittenen Kursverluste kompensieren. Ist da noch mehr drin für die Aktie oder war es das bereits mit der Erholung? Es könnten entscheidende Handelstage ins Haus stehen. 

Amazon mit Rücksetzer nach den Zahlen

Die Amazon-Aktie (WKN: 906866 | ISIN: US0231351067 | Ticker-Symbol: AMZ)  ging nach der Zahlenveröffentlichung in die Knie. Wir thematisierten die Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2025 im Kommentar vom 02. August. Aus charttechnischer Sicht kam der Rücksetzer damals zur Unzeit, stand doch unmittelbar vor der Zahlenveröffentlichung der Widerstandsbereich um 242 US-Dollar (markantes Hoch aus dem Februar 2025) zur Disposition. 

Die Aktie fand sich im Anschluss recht schnell im Kursbereich von 210 US-Dollar wieder. Dort verläuft auch die eminent wichtige 200-Tage-Linie. Insofern war es wichtig, dass es der Aktie gelang, diese Unterstützungsbereich zu verteidigen. Ein Rücksetzer unter die 210 US-Dollar hätte das Chartbild von Amazon weiter destabilisiert. So aber schwang sich die Aktie zu einer Erholung auf. Diese hat sich allerdings im Bereich von 232 US-Dollar festgerannt. Auch ein zweiter Versuch, über die 232 US-Dollar in Richtung 242 US-Dollar vorzustoßen, scheiterte. Geht der Erholung somit die Luft aus? Das ist noch nicht ganz klar. Amazon muss nun jedoch nachsetzen, will die Aktie nicht erneut in Bedrängnis geraten.

Amazon in der kostenloses Börsennews Aktienanalyse

Zusammengefasst

Noch wirkt die Amazon-Aktie recht stabil, obwohl sie bereits Aufwärtsmomentum vermissen lässt. Sollte sie aber nicht zügig über die 232 US-Dollar vorstoßen, steigt das Risiko, dass es doch noch einmal zum Test der 210 US-Dollar kommen könnte. Sollte es gar unter die 210 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig. Eine Bewegung über die 242 US-Dollar hinweg käme einem Befreiungsschlag gleich. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bestätigten kürzlich ihr Votum „overweight“ für die Amazon-Aktie. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 265 US-Dollar an. In die gleiche Kerbe schlagen die Analysten von Jefferies. Deren Kursziel lautet für die Amazon-Aktie ebenfalls 265 US-Dollar, das Votum „buy“.

Bn-Redaktion/mt
