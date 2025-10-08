AMD liefert 6-GW-Power für OpenAI

AMD sorgt mit einer strategischen Partnerschaft mit OpenAI für Aufsehen und liefert künftig leistungsstarke MI450-GPUs an den KI-Giganten. Der Milliarden-Deal umfasst eine Infrastrukturleistung von bis zu 6 Gigawatt sowie Aktienoptionen für OpenAI – ein Zeichen enger wirtschaftlicher Verflechtung. Die Märkte reagierten begeistert: Die AMD-Aktie stieg stark, Analysten sprechen von einem potenziellen Wendepunkt im KI-Wettlauf mit Nvidia.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Advanced Micro Devices 199,84 EUR +10,07 % Lang & Schwarz

Angriff auf die Spitze der KI-Infrastruktur

Mit einem überraschenden Coup meldet sich AMD lautstark im Rennen um die Vorherrschaft im KI-Markt zurück – und das auf Augenhöhe mit dem Branchenprimus Nvidia. Im Zentrum des Interesses: eine neue Partnerschaft mit OpenAI, dem Unternehmen hinter ChatGPT. Der Deal sieht vor, dass AMD seine neuen MI450-GPUs in die Rechenzentren des KI-Spezialisten liefert. Ziel ist es, eine Rechenleistung von bis zu 6 Gigawatt bereitzustellen – ein gewaltiges Infrastrukturprojekt, dessen erste Ausbaustufe bereits für Ende 2026 geplant ist.

Damit positioniert sich AMD nicht nur als Alternative zu Nvidia, sondern verankert sich tief in der Lieferkette von OpenAI – ein strategischer Schritt mit Potenzial für tiefgreifende Marktverschiebungen.

Langfristige Allianz mit Milliardenpotenzial

Bemerkenswert ist vor allem die Tiefe der Kooperation: OpenAI erhält Optionsscheine für bis zu 160 Millionen AMD-Aktien. Diese dürfen schrittweise eingelöst werden – allerdings nur dann, wenn bestimmte, bislang nicht näher spezifizierte Meilensteine erreicht werden. Damit entsteht eine enge wirtschaftliche Verflechtung beider Unternehmen, die über eine klassische Lieferbeziehung hinausgeht.

Laut ersten Analystenschätzungen könnte die Zusammenarbeit AMD über die nächsten vier Jahre Umsätze im dreistelligen Milliardenbereich bescheren – eine potenzielle Verdopplung gegenüber bisherigen Umsatzprognosen für das KI-Geschäft.

Börsenrally und Analystenlob

Die Reaktion der Märkte folgte prompt und heftig: Die AMD-Aktie legte unmittelbar nach Bekanntgabe des Deals um 20 bis 30 Prozent zu – einer der stärksten Tagesanstiege in der Unternehmensgeschichte. In den darauffolgenden Handelstagen setzte sich die Rally fort, sodass sich der Kurs dem bisherigen Allzeithoch näherte.

Auch von der Wall Street kommt Rückenwind: Die Investmentbank Jefferies hob ihre Bewertung von „Hold“ auf „Buy“ an und setzte ein neues Kursziel von 300 US-Dollar – rund 50 Prozent über dem damaligen Kursniveau. Laut Jefferies markiert die Partnerschaft mit OpenAI einen „potenziellen Wendepunkt“ in AMDs Positionierung im Zukunftsmarkt KI.

Ob AMD dieses Momentum nutzen kann, um dauerhaft in der Spitzengruppe der KI-Infrastrukturplayer mitzuspielen, bleibt offen – doch der Grundstein für eine neue Dynamik im Markt ist gelegt.

Bn-Redaktion/aw
