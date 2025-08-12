Folgt bald ein Kursfeuerwerk:
Diese Aktie liegt in der Turbo-Zone – und könnte der Gold-Gewinner 2025/26 werden!
Anzeige
Anleger aufgepasst

Das droht der AMD-Aktie nach der Mega-Rally 12.08.2025, 16:42 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Halbleiterindustrie
© Bild von Marcello Rabozzi von Pixabay
Nach einem beeindruckenden Kursanstieg steht die Aktie des Chipherstellers AMD vor einer kritischen Phase. Eine Kombination aus überhitzten technischen Indikatoren, einer ambitionierten Bewertung und einer schwachen saisonalen Marktphase könnte nun eine deutliche Korrektur einleiten. Hinweise deuten darauf hin, dass ein Abwärtstrend in den kommenden Wochen an Stärke gewinnen könnte.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Advanced Micro Devices 148,23 EUR +0,11 % Lang & Schwarz

Überhitzungssignale im Chart
Die jüngste Aufwärtsbewegung der AMD-Aktie, die sich innerhalb kurzer Zeit verdoppelt hat, scheint ihren Zenit überschritten zu haben. Technische Indikatoren signalisieren, dass der Wert mittlerweile überkauft ist und an Schwung verliert. Ein wichtiger Trendstärkeindikator zeigt einen deutlichen Dynamikverlust, was oft auf eine bevorstehende Richtungsänderung hindeutet. Im Chart ist eine sogenannte Keilformation erkennbar, die eine Entscheidung über den weiteren Kursverlauf erzwingen wird.

Bewertung und Newsflow sprechen gegen weiteren Anstieg
Neben den technischen Warnsignalen ist auch die Bewertung der Aktie nicht mehr als attraktiv zu bezeichnen. Die Anteile gelten nun als hochpreisig, sogar im Vergleich zum Konkurrenten Nvidia. Auch die Nachrichtenlage rund um das Unternehmen war zuletzt gemischt. Zwar gibt es wieder Exporterlaubnisse für China, doch das Unternehmen muss dafür einen hohen Preis zahlen. Gleichzeitig setzt die chinesische Regierung verstärkt auf heimische KI-Chip-Produktion, was die Aussichten für ausländische Anbieter trüben könnte.

Aktienanalyse

Saisonale Schwäche und hohe Volatilität
Der aktuelle Zeitpunkt verstärkt die Risiken zusätzlich. Die Börse befindet sich statistisch gesehen in einer der schwächsten Phasen des Jahres, die von August bis Mitte Oktober andauert. Da die AMD-Aktie als überdurchschnittlich volatil gilt, ist sie für Korrekturen in dieser Zeit besonders anfällig. Die Verluste könnten dabei deutlich stärker ausfallen als im Gesamtmarkt. Anleger, die in der Vergangenheit von den Kursgewinnen profitiert haben, sollten die aktuelle Lage genau beobachten.

Das sagt die Börsennews-Community
In der Community wird die Volatilität der Aktie rege diskutiert, und die Meinungen über den weiteren Verlauf sind gespalten. Während einige Anleger auf einen weiteren Kursanstieg hoffen, zeigen sich andere skeptisch und sehen eher eine Korrektur. Die Unsicherheit ist spürbar, da intensiv über mögliche Kursziele und den weiteren Verlauf spekuliert wird. Zur Diskussion

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MM1U7Z
Ask: 0,67
Hebel: 21
mit starkem Hebel
MM0F79
Ask: 2,83
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM1U7Z MM0F79. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
2 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
3 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
4 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
5 Beschäftigte bei Tageszeitungen sollen mehr Geld bekommen Hauptdiskussion
6 BYD weitet Tech-Offensive aus: Smartphone aus dem Autohaus Hauptdiskussion
7 Daimler Truck eröffnet 'Herzstück' der weltweiten Logistik Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Trotz Rekordzahlen: Warum die Telekom-Aktie jetzt unter Druck steht…

16:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Trotz starker Konkurrenz: So schießt dieser Stablecoin-Anbieter pl…

16:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bayer sucht Wachstumsimpulse: Milliarden für Onkologie

14:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax bangt vor US-Inflationsdaten: Hannover Rück muss nach Zahlen …

13:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BYD im Preiskampf: Absatzschwäche bremst Kurs

13:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Höhere Prognose: Micron profitiert vom KI-Boom

13:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Plug Power nach Zahlen: Ist das endlich der Turnaround?

13:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Goldpreis unter Druck: Barrick Mining knickt nach Zahlen ein. …

11:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer