05.02.2026, 12:27 Uhr

Arm Holdings mit Zahlen: Aktie unter Druck. Die nächsten Kursziele
Der britische Chipdesigner Arm Holdings legte am gestrigen Mittwoch (04. Februar) frische Quartalszahlen vor. Nach den robusten Daten für das 2. Quartal hoffte man nun bezüglich der Q3-Daten auf eine Wiederholung. So ganz überzeugt war der Markt im Anschluss allerdings nicht…
Arm Holdings – Aktuelle Daten für das 3. Quartal 2026 im Fokus

Arm Holdings legte die Finanzergebnisse für das 3 .Quartal (3-Monats-Zeitraum zum 31. Dezember 2025) des Geschäftsjahres 2026 vor. Das Unternehmen vermeldete einen Umsatz in Höhe von 1,242 Mrd. US-Dollar, nach 0,983 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Damit erfüllte das Unternehmen die eigene Prognose. Das Plus von 26 Prozent blieb aber hinter dem Wachstum des Vorquartals zurück. Sie belief sich das Umsatzplus von Q2 / 2025 auf Q2 / 2026 auf 34 Prozent. 

Arm Holdings veröffentlichte darüber hinaus einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 223 Mio. US-Dollar (entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 0,21 US-Dollar), nach 252 Mio. US-Dollar (EPS 0,24 US-Dollar) im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2025. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn (non-GAAP) wurde vom Chipdesigner mit 457 Mio. US-Dollar veröffentlicht. Das entspricht einem EPS in Höhe von 0,43 US-Dollar. Im entsprechenden Vergleichsquartal belief sich der um Sondereffekte bereinigte Gewinn auf 417 Mio. US-Dollar  bzw. auf ein EPS von 0,39 US-Dollar. Der wichtige free cash flow (non-GAAP) ging im aktuellen Berichtszeitraum auf 169 Mio. US-Dollar zurück, nach 349 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal.

Arm Holdings Aktienchart

Ausblick auf das laufende Quartal überzeugt nicht ganz

Arm Holdings erwartet für das laufende 4. Quartal des Geschäftsjahres 2026  einen Umsatz in einer Spanne von 1,420 Mrd. US-Dollar bis 1,520 Mrd. US-Dollar. Das EPS (non-GAAP) wird zwischen 0,54 US-Dollar und 0,62 US-Dollar prognostiziert. 

Zusammengefasst 

Die Zahlenveröffentlichung hat die Korrektur noch einmal verschärft. Und so langsam wird es eng für die Aktie (WKN: A3EUCD | ISIN: US0420682058 | Ticker-Symbol: O9T). Es zeichnet sich der Verlust der eminent wichtigen Marke von 100 US-Dollar ab. Damit würde sich die Falltür in Richtung der zentralen Unterstützungszone 80 US-Dollar / 75 US-Dollar öffnen. Aufgrund des fortgeschrittenen Stadiums der Korrektur kann es jederzeit zu Reaktionen auf der Oberseite kommen. Damit Erholungsversuche Relevanz entwickeln, müssen sie die Aktie über die 125 US-Dollar zurückführen.

Bn-Redaktion/mt
