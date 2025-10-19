Anzeige
+++BRANDNEU AN FRANKFURTER BÖRSE Silber-Aktie mit 100Mio. Unzen Explorationsziel – Bohrungen in Nevada gestartet+++
AstraZeneca

Brustkrebs-Erfolg trifft Analysten-Skepsis 19.10.2025, 15:33 Uhr Jetzt kommentieren: 0

AstraZeneca: Brustkrebs-Erfolg trifft Analysten-Skepsis
© Symbolbild von Mika Baumeister auf Unsplash
Der Aktienkurs von AstraZeneca steht derzeit bei 144,60 EUR und zeigt sich stabil – trotz eines Verkaufsratings der Deutschen Bank, das vergangene Woche für kurzfristige Verunsicherung sorgte. Der britisch-schwedische Pharmakonzern bleibt mit seinen innovativen Medikamenten in den Bereichen Onkologie, Immuntherapie und seltene Krankheiten jedoch ein zentraler Akteur der Branche. Neue Studiendaten zu mehreren Schlüsselpräparaten liefern frische Impulse für langfristig orientierte Investoren.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
AstraZeneca 144,60 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Kritik von Analysten – Stabilität am Markt

Am Freitag stufte die Deutsche Bank die AstraZeneca-Aktie von „Halten“ auf „Verkaufen“ herab. Begründet wurde dies mit einer „angespannten Bewertung“ nach einem Kursanstieg von über 15 % seit Jahresbeginn. Analystin Sabine Wagner erwartet eine leichte Gewinnminderung im kommenden Jahr, da mehrere Blockbuster-Medikamente auf Patentablauf zusteuern.
Trotzdem hält der Markt dagegen: Der Kurs blieb bei 144,60 EUR nahezu unverändert, da Anleger das stabile Wachstum der Onkologie-Sparte als Gegengewicht sehen.

Durchbruch bei Datroway: Hoffnung für Brustkrebspatientinnen

Die jüngsten Daten zum Krebsmedikament Datroway sorgten für Schlagzeilen. Laut Gulf Daily News verlängerte die Kombinationstherapie in einer Phase-III-Studie das progressionsfreie Überleben bei Patientinnen mit aggressivem, HER2-negativem Brustkrebs signifikant.
„Ein klarer Fortschritt in einer Patientengruppe, die bislang nur begrenzte Therapieoptionen hatte“, kommentierte Studienleiterin Dr. Anna Kelm. Der Markt reagierte positiv – Datroway könnte ab 2026 Umsätze von über 2 Mrd. USD jährlich erzielen.

Enhertu stärkt Pipeline im Frühstadium

Gemeinsam mit Daiichi Sankyo präsentierte AstraZeneca auf dem ESMO-Kongress neue Daten zum Medikament Enhertu, das nun auch im Frühstadium von Brustkrebs Erfolge zeigt.
Laut Medienberichten könnte diese Erweiterung den adressierbaren Markt um rund 40 % vergrößern. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz von Enhertu – aktuell etwa 2,5 Mrd. USD jährlich – mittelfristig auf 4–5 Mrd. USD steigen könnte.

Neue Indikationen und regulatorische Erfolge

Parallel dazu erhielt das Unternehmen in den USA eine FDA-Zulassungserweiterung für ein gemeinsames Präparat mit Amgen zur Behandlung chronischer Sinusinfektionen.
Diese Nachricht zeigt, dass AstraZeneca seine Pipeline gezielt diversifiziert, um nicht ausschließlich von der Onkologie abhängig zu sein. Aktuell befinden sich 180 klinische Studien in der Entwicklung, davon 38 in Phase III – ein Rekordwert in der Unternehmensgeschichte.

Bewertung und Ausblick

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 210 Mrd. EUR zählt AstraZeneca zu den fünf größten Pharmakonzernen der Welt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 20,8, was leicht über dem Branchenschnitt liegt.
Während kurzfristige Risiken bestehen – etwa durch Preisdruck und wachsende Konkurrenz im Krebsbereich – sehen viele Experten die Aktie als stabilen Langfristwert mit defensivem Profil. Zacks Research hob hervor, dass AstraZeneca „überdurchschnittlich erfolgreich darin ist, Forschung in Umsatz umzuwandeln“.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum diskutieren Anleger lebhaft über die Deutsche-Bank-Abstufung.
Ein Nutzer schreibt: „Typisch – erst steigen lassen, dann runterreden. Ich bleibe investiert.“
Ein anderer meint: „144 € ist für mich fair, aber kein Schnäppchen. Ich warte Rücksetzer ab.“
Auffällig: Die Mehrheit zeigt sich gelassen und langfristig orientiert. Viele Nutzer betonen die „wissenschaftliche Stärke“ des Unternehmens und sehen Rückschläge eher als Kaufchance.

Fazit

AstraZeneca bleibt eine Säule der europäischen Pharmabranche – innovativ, profitabel und breit aufgestellt.
Mit neuen Erfolgen in der Krebstherapie und einer Pipeline voller Hoffnungsträger beweist der Konzern seine Forschungsstärke. Der Kurs von 144,60 EUR spiegelt die Balance zwischen kurzfristiger Skepsis und langfristiger Zuversicht wider.
Auch wenn Analysten mahnen, bleibt klar: Wer auf stetiges Wachstum statt schnelle Gewinne setzt, könnte bei AstraZeneca langfristig gut fahren.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GU2271
Ask: 2,08
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GU2271. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
3 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
4 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
5 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
6 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
7 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Nach dem Unfall: Wie Xiaomi um Vertrauen kämpft

15:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Michael Leiters übernimmt: Anleger reagieren verhalten

15:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Goldpreis unter Druck: Barrick, Newmont & Co. taumeln. Wie geht’s …

9:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ausblick – Dax vor richtungsweisender Handelswoche: BASF – …

9:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Revolution: OpenAI befeuert Chip-Wettkampf der Giganten

Gestern 14:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gigantisches Gehaltspaket: Tesla-Aktionäre sollen Musks 1-Billion-…

Gestern 14:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax wankt ins Wochenende: Allianz – Aktie knickt ein. Droht ein …

Gestern 9:01 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Stimmung schlägt um: Kursbeben bei Rheinmetall. Nun könnte es …

Gestern 8:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer