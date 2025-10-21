Ausbruch verpasst

Vestas unter Druck. Aufwärtstrend in Gefahr
© Mit freundlicher Genehmigung von Vestas Wind Systems A/S
Aus charttechnischer Sicht hätten die letzten Handelstage nicht viel schlechter verlaufen können. Die Vestas-Aktie scheiterte zunächst an einem eminent wichtigen Kurs- und Widerstandsbereich und sieht sich nun dem Risiko ausgesetzt, den bis dato dominierenden Aufwärtstrend aufgeben zu müssen. Die Lage bleibt schwierig.
Vestas  - Aktie unter Druck. Aufwärtstrend in Gefahr

In der aktuellen recht nachrichtenarmen Phase stehen die charttechnischen Entwicklungen im Fokus. Zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung (29. September) zur Vestas-Aktie (WKN: A3CMNS | ISIN: DK0061539921 | Ticker-Symbol: VWSB) war diese gerade im Begriff, den Widerstandsbereich um 16 Euro zu überwinden und sich so den Weg in Richtung 17 Euro zu bahnen. Dabei entwickelte Vestas beachtliches Aufwärtsmomentum. Die Aktie übersprang die 17 Euro, was ihr wiederum die Tür in Richtung der zentralen Widerstandszone 18 Euro / 18,4 Euro ebnete. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 18,4 Euro hätte richtungsweisenden Charakter gehabt und die Karten auf der Oberseite neu gemischt. Doch der Widerstandsbereich erwies sich als zu große Herausforderung. Und so gilt es, das Scheitern der Aktie zu bewerten.

Vestas Aktie in der kostenlosen Börsennews Aktienanalyse

Mit dem Erreichen der Marke von 18 Euro setzten Gewinnmitnahmen ein. Mit dem Rücksetzer unter die 17 Euro wurde bereits das erste charttechnische Porzellan zerschlagen. Die Aktie steuert zur Stunde auf den nächsten relevanten Unterstützungsbereich von 16 Euro zu. Damit gerät nun so langsam auch der bis dato dominierende Aufwärtstrend (grün dargestellt) unter Druck. Sollte der Aufwärtstrend verlassen werden, könnte es ungemütlich werden. Die 200-Tage-Linie und die wichtige Unterstützung von 14 Euro könnten im Anschluss unter Druck geraten. 
Aus charttechnischer Sicht läuft derzeit nicht viel zusammen. Im besten Fall halten die 16 Euro nun dem Druck stand. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Ein Rücksetzer unter die 14 Euro würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 17 Euro. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten vor kurzem einmal mehr ihr Votum „buy“ für Vestas. Sie sehen weiterhin ein Kursziel für die Aktie in Höhe von 160 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 21,42 Euro). Die Analysten der kanadischen RBC bewerten die Lage ähnlich. Auch ihr Votum für Vestas lautet „outperform“. Das Kursziel für die Aktie sehen sie in Höhe von 150 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 20,08 Euro). 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0)
