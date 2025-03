Bayer – Aktie taumelt. Das sind die Kursziele

Unsere letzte Kommentierung zur Bayer-Aktie (WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN) an dieser Stelle überschrieben wir mit „Aktie in entscheidender Phase. Wie geht’s weiter?“. Das war am 16. März. Die Aktie scheiterte kurz zuvor am Widerstandsbereich um 25 Euro / 26 Euro und zog sich in Richtung 22 Euro zurück. Die Bayer-Aktie kämpfte sich im Anschluss noch einmal an den Widerstandsbereich um 25 Euro / 26 Euro heran, scheiterte aber erneut. Die Gewinnmitnahmen bekamen aufgrund der aktuellen Nachrichtenlage zu Wochenbeginn immense Dynamik. Der Markt reagierte auf die Nachricht, dass Bayer in den USA zu einer Schadensersatzzahlung in Höhe von 2,1 Mrd. US-Dollar verurteilt wurde. Bayer kann das Urteil noch anfechten. Die Anleger waren dennoch verunsichert und flüchteten aus der Aktie.

Der knackige Kursrücksetzer vom Montag (24. März) hat die Bayer-Aktie aus charttechnischer Sicht gehörig in Bedrängnis gebracht. Im Chart kristallisiert sich eine potentielle Doppeltop-Formation immer deutlicher heraus. Einmal mehr rückt der eminent wichtige Unterstützungsbereich um 22 Euro in den Fokus. Eine wichtige Horizontalunterstützung sowie der kurzfristige Aufwärtstrend (grün dargestellt), der die Erholung respektive die untere Trendwende in den letzten Wochen begleitete, bilden im Bereich von 22 Euro eine wichtige Kreuzunterstützung. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert: Die Bayer-Aktie muss den Widerstandsbereich 25 Euro / 26 Euro überwinden, um der Erholung neuen Schwung zu geben. Sollte es hingegen unter die 22 Euro gehen, dürfte es bitter werden. In diesem Fall dürfte es rasch zum Test der 20er Marke kommen.

Analysten sind unverändert verhalten optimistisch für die Bayer-Aktie. So bestätigten die Analysten von Goldman Sachs noch einmal ihr Votum „neutral“. Das Kursziel sehen sie unverändert bei sportlichen 29 Euro. Ganz ähnlich bewerten die Analysten von JPMorgan die Perspektiven für Bayer. Das Votum lautet „neutral“, das Kursziel 25 Euro.

